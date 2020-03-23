«Правозащита» требует выпустить из тюрем России преступников в разгар пандемии​​​​​​​

В среду, 18 марта, стало известно, что крупные правозащитные организации Евросоюза, России и стран СНГ обратились в Совет Европы (СЕ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с призывом разработать методы по защите от эпидемии коронавируса людей, отбывающих наказание в тюрьмах. Самой эффективной профилактической мерой они называют временное или полное освобождение заключенных, не представляющих опасности для общества, по их мнению.

«Коронавирусная амнистия» для рецидивистов

Что интересно, подобный метод уже применили в Иране, где подтверждено почти 18,5 тыс. случаев заражения опасным вирусом. Всего на свободу выпустили 85 тыс. человек, но эта цифра вскоре может увеличиться. Оппозиция и правозащитники приводят Иран в пример, но при этом не учитывают либо сознательно умалчивают о строгости иранского законодательства. Например, за кражу преступнику отрезают палец или руку — в зависимости от тяжести проступка, а за третий случай воровства сажают на пожизненное — независимо от тяжести преступлений.

В европейских же странах, в том числе и в России, пошли другим путем и предпочли декриминализовать ряд преступлений легкой и средней тяжести. Так, с 2016 года правонарушителю за нанесение легких побоев могут назначить штраф до 40 тысяч рублей или год принудительных работ. Уголовная ответственность наступает только в том случае, если человек совершает преступление неоднократно.

Учитывая этот небольшой, но важный нюанс можно сделать обоснованный вывод, что в России большинство неопасных для общества правонарушителей и так находится на свободе. Наказание в тюрьмах же отбывают те, кто совершил либо тяжелые и особо тяжелые преступления, либо для кого преступность стала образом жизни. Вероятно, именно их призывают освободить правозащитники? В условиях эпидемиологической угрозы тысячи «профессиональных» преступников станут огромной проблемой для общества и страны.

Путь к хаосу

Важно, что на этот аспект обратили внимание даже в США, где самая высокая в мире доля заключенных по отношению к населению — на 100 тысяч американцев приходится 655 сидящих в тюрьме преступников. Для сравнения, в России на 100 тысяч граждан приходится только 363 заключенных. То есть разница почти двойная.

Высокая численность заключенных в США, как и в Иране, также обусловлена крайне строгим законодательством с огромными сроками наказания. Но если в Иране допускаются телесные наказания как альтернатива заключению, то в США преступника наказывают только тюрьмой.

В отдельных штатах, таких как Огайо и Калифорния, уже поддались давлению правозащитников и начали выпускать преступников. При этом полиции даются указания не задерживать за совершение «незначительных» преступлений. Например, в городе Форт-Уэрт разрешили вандализм и кражи на сумму до 100 долларов, а в Филадельфии полиции приказали не реагировать на угоны автомобилей. Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал происходящее прямым путем к хаосу.

Защита от правозащитников

Именно такой «путь к хаосу» предложили России правозащитники из «Агоры», «Руси сидящей» и других НКО, когда обратились в ВОЗ с просьбой поспособствовать массовому освобождению преступников в стране.

Учитывая тот факт, что члены этих организаций регулярно приводят в пример пенитенциарные и судебные системы западных стран, в том числе и США, они не могут не знать, к каким последствиям приведет массовое освобождение заключенных. Следовательно, они сознательно пытаются добиться дестабилизации ситуации в России, что в условиях угрозы эпидемии коронавируса может привести к тысячам жертв.

Так следует ли в принципе рассматривать людей, ставящих свои политические цели выше людских жизней, как правозащитников? Куда уместнее искать способы спасти россиян от таких «защитников», пока они не нашли новых способов подтолкнуть страну к хаосу.