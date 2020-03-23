Россия может начать закупать в ЕАЭС лекарства и инструменты для государственных нужд

Москва, 23 марта. В России для нужд регионов могут начать закупать не менее 50% товаров и услуг, произведенных отечественными предприятиями, а также компаниями других странах Евразийского экономического союза. Об этом рассказал депутат Госдумы от Республики Крым и Севастополя Михаил Шеремет.

По его словам, законопроект был разработан в Минпромторге. При этом какую долю каждого товара станут закупать в ЕАЭС, предстоит решить правительству.

По данным издания «Парламентская газета», приоритет могут установить при закупках фармацевтической продукции или электроинструмента, качество которого у российского производителя не уступает зарубежным аналогам.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба планирует ввести пошлины за необоснованные жалобы участников торгов по госзакупкам. Планируется, что пошлины помогут уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб.

Размер пошлин пока обсуждается. Скорее всего, будет взиматься некая доля от начальной цены контракта. Как рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, пошлина за необоснованную жалобу станет «хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70–80%». Он также добавил, что если организация профессионально занимается жалобами и вымогает деньги у других участников торгов, то это уже попадает под статью Уголовного кодекса. Танишев уточнил, что ФАС готова сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы пресекать подобные нарушения.