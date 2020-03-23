Москва, 23 марта. Кремль выступает за расширение международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, «все находимся в одной лодке» и все должны отвечать на этот вызов сообща.

«В любом случае, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие — это очень важное измерение и, собственно, на примере Италии президент [РФ Владимир] Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение. Потому что такую пандемию ни одна страна фактически не может победить и справиться с ней в одиночку, здесь необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи», — сказал Песков.

По его словам, готовность активно участвовать в международных программах помощи, экспертном взаимодействии и сотрудничать в других аспектах высказывают многие страны, и это «весьма позитивно».