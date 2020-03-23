Информационные пакостники превратились в настоящих диверсантов. Колонка Голоса Мордора

Время сейчас такое — заголовки рулят. Народ не особо склонен читать то, где очень «много букв», потому что это утомительно и стоит времени. Да и зачем, если все можно узнать из заголовков? Удобства добавляет то, что агрегаторы новостей для мобильных устройств удобно собирают их в читабельную ленту — открыл программку и у тебя на экране с десяток громких заголовков, на чтение которых достаточно нескольких секунд. Все — ты в курсе всех новостей. Лишь единицы открывают сами новости и читают содержимое.

У всей этой ситуации есть еще одна интересная сторона, которая касается совестливых и неполживых оппозиционных средств массовой информации. Для них это просто подарок судьбы, который позволяет им врать, постить фейки, не опасаясь того, что они будут за это как-либо наказаны. Потому что в заголовке, который читается в первую очередь, можно соврать, а в самом тексте — написать правду. Все равно его почти никто читать не будет. Вот и получается, что вроде как не соврали, а на самом деле — соврали.

Вот, например, совсем свежая история: «МБХ», «Медиазона», «Медуза» разместили материалы с громкими заголовками «Собянин запретил выходить на улицы московским пенсионерам». Заголовки вариативны, но смысл одинаков. Ну, ладно. Кошмар и ужас, конечно. Заперли несчастных стариков дома, а на улицах наверняка росгвардейцы, которые только и ждут, что на улице появится дедушка или бабушка, чтобы запихнуть их в автозак и отвезти в ГУЛАГ. А еще лучше не в автозак, а фургон «Хлеб» — для пущего кошмара. Просто представляю себе глаза госпожи Альбац на выкате.

Но все-таки откроем текст. А там — о чудо! — речи нет ни о каких запретах. Мэр Москвы всего лишь навсего просил пожилых людей по возможности оставаться дома, так как они наиболее подвержены тяжелым последствиям при заражении коронавирусной инфекцией. Никаких тебе запретов, росгвардейцев и фургонов «Хлеб» с ГУЛАГами. Просто разумная просьба беречь самих себя. Но, оказывается, даже из этого журналисты со светлыми лицами умудряются создать негативный и лживый заголовок, который потом сами же полностью опровергают в своих текстах. Чтобы не попасть на штраф за вранье.

А потом эту ложь подхватят западные СМИ, находящиеся вне юрисдикции России. И какой-нибудь бюргер из Висбадена будет читать и возмущаться бесчеловечным поведением российской власти. И у него не будет возможности прочитать текст с настоящей новостью — ему его просто не дадут.

Наверное, можно было бы назвать этих совестливых журналюшек мелкими информационными пакостниками. Если бы время было спокойное. Но сейчас, к сожалению, это не так. И страна в глухой обороне против невидимого и опасного врага. А мелкие информационные пакостники превратились в самых настоящих диверсантов. Наверное, пришло время называть все своими именами.