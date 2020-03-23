Песков рассказал о подготовке саммита G20 по борьбе с коронавирусом

Москва, 23 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить, выступит ли Москва с какими-либо инициативами на предстоящем саммите G20, который пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Формат проведения этого саммита, виртуального саммита сейчас определяется. Шерпы также ведут контакты относительно повестки дня. При том понимании, что тема одна — это борьба с коронавирусом», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента подтвердил, что саммит «большой двадцатки», предложенный Саудовской Аравией, пройдет в режиме видеосвязи. Он отметил, что такой формат встречи будет уникальным, и на переговорах будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция стала распространяться по всему миру — зараженные есть практически в каждой точке планеты. По последним данным, коронавирусная инфекция была диагностирована у 343 тыс. человек. От заболевания погибли 14 тыс. человек.