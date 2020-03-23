Песков заявил, что Франция не обращалась к РФ за помощью в связи с пандемией коронавируса

Москва, 23 марта. Франция пока официально не обращалась к России за помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты осуществляются на оперативном уровне, это может быть и через посольство, и по дипканалам, поэтому я могу не знать всего. Но пока конкретно по Франции не было. Мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, оказывает ли Москва такую же помощь Парижу, как и Италии.

Напомним, Италия сейчас в наиболее затруднительном положении среди европейских государств из-за коронавируса. Жертвами инфекции в стране стали более пяти тысяч человек, а число зараженных приблизилось к 60 тысячам.

Ранее в Италию прибыли самолеты Минобороны РФ с военными медиками и специальным оборудованием. Эксперты из России окажут итальянцам помощь в диагностике коронавируса, а также проведут дезинфекционные мероприятия. Итальянские интернет-пользователи поблагодарили Россию за помощь и раскритиковали Евросоюз и НАТО.

Во Франции сейчас насчитывается более 16 тысяч заразившихся коронавирусом, а число смертей превысило 650. В стране введен карантин, о нем еще 14 марта объявил премьер-министр Эдуард Филипп. Закрыты все непродовольственные магазины и точки общепита, передает Deita.ru. Кроме того, нет возможности посетить основные достопримечательности Парижа.