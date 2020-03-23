Кремль не комментирует перспективы участия сборной РФ в Олимпийский Играх в Токио

Москва, 23 марта. В Кремле не комментируют перспективы участия сборной РФ в Олимпиаде 2020 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю», — сказал он в ответ на вопрос о вероятности отказа российской сборной от участия в ОИ из-за пандемии COVID-19.

По его словам, данные об этом можно получить в Международном олимпийском комитете или Олимпийском комитете России.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в условиях пандемии COVID-19 проводить Игры нельзя, а также выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос с главой МОК Томасом Бахом, сообщала ранее «Газета.ру».

О своем отказе от участия в Олимпиаде уже предупредили канадский и австралийский олимпийский и паралимпийский комитеты, пишет НСН. В организациях заявили, что не отправлять свои сборные на ОИ в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 349053. 1749 человек тяжело больны, у 354 человек подозревается инфицирование, 14 тыс. 943 тыс. пациентов умерли. 98 тыс. 479 человек выздоровели.