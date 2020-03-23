Путин пригласил Мантурова рассказать о самочувствии российской промышленности

Москва, 23 марта. Глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет в понедельник президенту РФ Владимиру Путину о состоянии отечественной промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Путин] пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях», — сказал российский чиновник.

Представитель Кремля добавил, что в остальном у Путина «день не особо публичный» — глава государства проведет разные внутренние совещания и встречи.

Накануне Мантуров, выступая в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», сообщил, что в магазинах нет дефицита продуктов.