Песков заявил о распространении домашнего режима для москвичей на сотрудников Кремля

Москва, 23 марта. Призыв столичных властей к москвичам старше 65 лет соблюдать домашний режим в период активности коронавируса частично распространится и на сотрудников администрации Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 65 лет и горожане, имеющие хронические заболевания, в период с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, поскольку коронавирус представляет для них наибольшую угрозу.

Песков отметил, что данная мера коснется и сотрудников Кремля, которые также находятся в столице.

«Есть такая установка мэра Москвы, безусловно, все обязаны ее придерживаться. Если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством и так далее. Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию [Кремля]», — сказал он.

Песков выразил уверенность, что в администрации президента решение выполнить установку мэра Москвы будет встречено с пониманием.

Представитель Кремля также объяснил, что та часть сотрудников, которая не занимает руководящие позиции и не отвечает за жизнеобеспечение администрации, сможет работать дистанционно, если предпочтет такой вариант, и если он не будет «стопорить рабочий процесс».