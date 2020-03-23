Кремль не связывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом с надеждой на отмену санкций

Москва, 23 марта. Помощь, оказанная Россией Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, никак не связана с надеждами на отмену санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что рассчитывать на снятие антироссийских санкций в обмен на оказание помощи было бы абсурдно. Песков отметил, что в сложившейся ситуации не может быть и речи о каких-либо условиях и надеждах.

«Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», — сказал он.

Италия стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса, который после вспышки в Китае быстро охватил более 160 стран. По последним данным, в Италии заражены более 59 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

Оказание помощи Москвой Риму было обговорено в субботу в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В воскресенье самолеты Ил-76 начали отправлять мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Комментируя прибытие военно-гуманитарной помощи, итальянский политик Антонио Рацци​​ призвал немедленно снять антироссийские санкции. Бывший член обеих палат итальянского парламента высоко оценил оказанную Россией поддержку.