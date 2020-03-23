Песков оценил возможность отмены голосования по конституции из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Голосование по поправкам к конституции отменят, если этого потребует развитие эпидемиологической обстановки, однако на данный момент таких решений нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что решение провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля утверждено указом президента РФ Владимира Путина.

«Но превыше всего — это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано», — подчеркнул Песков.

Напомним, изменения конституции Владимир Путин анонсировал 15 января во время выступления перед Федеральным собранием. Подготовкой поправок занималась специально созданная рабочая группа. Госдума и Совет Федерации уже утвердили законопроект о поправках. Внесение изменений поддержали и в регионах. Кроме того, Конституционный суд ранее признал поправки законными.

Всероссийское голосование пройдет под слоганом «Наша страна, наша конституция, наше решение!», передает «Царьград». Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, какие меры будут приняты при голосовании в связи с распространением коронавируса. Есть вероятность, что голосование будут проводить вне помещений в период с трех до семи дней, чтобы избежать массового скопления граждан.