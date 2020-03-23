Кремль не считает систему отслеживания больных COVID-19 нарушением прав человека

Москва, 23 марта. Создание системы отслеживания передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, создать данную систему до 27 марта должно Минкомсвязи РФ. Система будет работать «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Поручение об этом сегодня сделал премьер Михаил Мишустин.

Людей, контактировавших с зараженным, будут оповещать об этом с помощью сообщений, им нужно будет самоизолироваться. Информация о контактах, кроме того, будет передаваться в региональные оперативные штабы, уточняет телеканал 360.

В России по последним данным зафиксировано 438 случаев коронавируса. 17 человек выздоровели.