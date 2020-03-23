Иммунолог Болибок рассказал, что делать пожилым россиянам в условиях карантина

Москва, 23 марта. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что делать пожилым россиянам в условиях карантина по коронавирусу. Он считает, что можно поехать на дачу.

Власти Москвы попросили людей старше 65 лет оставаться в изоляции. С 26 марта по 14 апреля всем, кто имеет хронические заболевания, следует ограничить свои контакты.

Специалисты неоднократно подчеркивали, что именно для пожилых россиян коронавирус особенно опасен. По мнению иммунолога, социальная дистанция поможет сохранить здоровье.

«Если люди будут далеко друг от друга находиться, сидеть дома, пользоваться сервисами доставки еды, что уже налажено в столице, то среди этой группы риска распространение заболевания прекратится», — сказал Болибок, его слова приводит издание IReactor.

Поэтому очень важно строго соблюдать карантин, находясь дома. Болибок объяснил, почему не стоит выходить на улицу. Например, жители многоквартирных домов пользуются лифтом или трогают поручни, поднимаясь по лестнице. Так можно заразиться коронавирусом.

Врач добавляет, что домашний режим — это малоподвижный образ жизни, но можно заниматься спортом дома. Он напомнил, что у многих россиян есть дачи.

В Москве на этой неделе прогнозируется потепление до 16 градусов. Какое-то время можно провести на даче. Болибок сказал, что карантин распространяется на всех. Даже его 80-летний отец будет соблюдать домашний режим.

Ранее сообщалось, что Россия закупит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму 7,5 млрд рублей. Это оборудование необходимо для больных, у которых болезнь протекает особенно тяжело.