В Москве введут режим самоизоляции пожилых людей. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляция пожилых людей В Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля. Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости, например, в магазин или аптеку. В качестве альтернативы предлагается по возможности уехать на дачу. Все эти, на первый взгляд, не очень приятные меры вводятся чтобы безопасность пожилых граждан от заражения коронавирусом. Обращение мэра также касается и работающих пожилых граждан, с определенным исключением.
«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти. Конечно, также для работников здравоохранения. Они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться», — мэр Москвы Сергей Собянин.
В такой ситуации работодатели должны предоставить таким людям удаленную работу, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Также власти подготовили дополнительные меры поддержки пожилым людям, которые будут ответственно соблюдать режим самоизоляции.
«Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере четырех тысяч рублей. Из них две тысячи будет выплачено авансом еще две тысячи после окончания домашнего режима, при условии его ответственного соблюдения», добавил градоначальник.
Помимо этого, в Москве операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет у пожилых людей даже при нулевом или отрицательном балансе. А также взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется. Работает горячая линия, позвонив по которой, пожилые люди могут получить помощь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем. Сергей Собянин также выразил надежду, что такие меры для борьбы с коронавирусом будут восприняты с пониманием.
В России усилят контроль на рынке труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал указания ведомствам усилить контроль и не допустить необоснованных увольнений работников, а также реагировать на ситуации с невыплатой зарплат из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Помимо этого, Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор и ФТС получили распоряжение до 25 марта выступить с предложениями о необходимости ограничения экспорта определенных товаров. А на поддержку отечественной медицинской и фармацевтической промышленности направили более 23 млрд рублей. Также в ближайшие дни должен быть подготовлен комплекс дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительной отрасли.
Российская помощь в Италии
Все девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили специалистов и медоборудование в Италию. Об этом в сообщили в Минобороны РФ. Наша страна направила в Италию мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Также прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса. Сейчас идет согласование того, в каких районах будут работать наши специалисты и какие именно мероприятия они собираются проводить.
Российская пшеница дороже нефти
«Белое золото» России обгоняет «черное золото». Цена на российскую пшеницу установила исторический максимум. Стоимость одной тонны выросла на 1020 рублей и в настоящее время составляет 13 270 рублей. Таким образом, пшеница обогнала по стоимости российскую нефть. В частности, цена за тонну нефти марки Urals на 19 марта не дотягивала до 13 тысяч рублей. (12,85 тыс. рублей). По мнению экспертов, главными причинами роста цен на зерно стали падение стоимость барреля на 8-10%. Кстати, в 2019 году самыми крупными покупателями продукции агропромышленного комплекса РФ были Египет, Турция, Китай и Южная Корея.