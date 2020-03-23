В Москве введут режим самоизоляции пожилых людей. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляция пожилых людей В Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля. Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости, например, в магазин или аптеку. В качестве альтернативы предлагается по возможности уехать на дачу. Все эти, на первый взгляд, не очень приятные меры вводятся чтобы безопасность пожилых граждан от заражения коронавирусом. Обращение мэра также касается и работающих пожилых граждан, с определенным исключением.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти. Конечно, также для работников здравоохранения. Они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться», — мэр Москвы Сергей Собянин.

В такой ситуации работодатели должны предоставить таким людям удаленную работу, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Также власти подготовили дополнительные меры поддержки пожилым людям, которые будут ответственно соблюдать режим самоизоляции.

«Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере четырех тысяч рублей. Из них две тысячи будет выплачено авансом еще две тысячи после окончания домашнего режима, при условии его ответственного соблюдения», добавил градоначальник.

Помимо этого, в Москве операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет у пожилых людей даже при нулевом или отрицательном балансе. А также взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется. Работает горячая линия, позвонив по которой, пожилые люди могут получить помощь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем. Сергей Собянин также выразил надежду, что такие меры для борьбы с коронавирусом будут восприняты с пониманием.