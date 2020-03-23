Жителям ДНР и ЛНР разрешили ездить в Россию

Москва, 23 марта. Правительство России внесло изменения в распоряжение об ограничении въезда в РФ граждан других стран — жителям ДНР и ЛНР разрешили посещать РФ. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

В прошлый понедельник вышло распоряжение, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в РФ для граждан других стран, в том числе Белоруссии.

Снять запрет на въезд решили для жителей Донбасса в связи с «экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и «принципами гуманности», говорится в сообщении.

«Положения [об ограничении въезда в РФ] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в распоряжении.

Ропотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля, указала «Вечерняя Москва».

Ограничения на въезд иностранцев в Россию были введены 18 марта и будут действовать по 1 мая, напомнил НСН.

На сегодняшний день общее число зараженных в России составило 438 человек, сообщил «Царьград». Российские власти предприняли ряд мер, чтобы инфекция не распространялась по всей стране, в частности, под запретом оказались массовые мероприятия.