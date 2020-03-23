Баранец счел украинские «Кентавры» недостойными звания боевой единицы

Москва, 23 марта. Новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины являются самоделками, недостойными звания боевой единицы, и это ничем нельзя исправить. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее глава «Украинского милитарного портала», бывший украинский морпех Тарас Чмут раскритиковал «гордость» флота и назвал «Кентавры» братской могилой.

Баранец добавил, что при создании этого «чуда-юда» были допущены грубейшие технологические ошибки, которые делают катер слишком тяжелым. Он предположил, что его можно было бы отдать рыбакам, но в качестве боевой единицы такой корабль нельзя рассматривать всерьез.

«Это говорит об упадничестве военно-морской конструкторской мысли Украины, о том, что это уже не та страна, которая в свое время способна была делать авианосцы. Теперь Украина если и может делать, то только такой «комариный флот», — констатировал эксперт в эфире радио Sputnik.

Украина, по его мнению, потеряла свою судостроительную школу. Оборонный комплекс страны, считает Баранец, способен лишь на создание «небольших суденышек».

Отметим, что еще ранее в пропагандистском сюжете телерадиостудии «Бриз», принадлежащей Минобороны Украины, заявлено было о якобы «превосходстве» «Кентавров» над большими десантными кораблями Черноморского флота России. Катера даже назвали «достойным ответом устаревшим» БДК.

Такое бахвальство удивило капитана 1-го ранга и военного эксперта Василия Дандыкина. В комментарии Федеральному агентству новостей он высмеял заявление украинского ведомства и объяснил, что пропагандисты из Минобороны Украины пытаются сравнивать корабли совершенно разного класса.