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Баранец счел украинские «Кентавры» недостойными звания боевой единицы

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Баранец счел украинские «Кентавры» недостойными звания боевой единицы

Москва, 23 марта. Новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины являются самоделками, недостойными звания боевой единицы, и это ничем нельзя исправить. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее глава «Украинского милитарного портала», бывший украинский морпех Тарас Чмут раскритиковал «гордость» флота и назвал «Кентавры» братской могилой.

Баранец добавил, что при создании этого «чуда-юда» были допущены грубейшие технологические ошибки, которые делают катер слишком тяжелым. Он предположил, что его можно было бы отдать рыбакам, но в качестве боевой единицы такой корабль нельзя рассматривать всерьез.

«Это говорит об упадничестве военно-морской конструкторской мысли Украины, о том, что это уже не та страна, которая в свое время способна была делать авианосцы. Теперь Украина если и может делать, то только такой «комариный флот», — констатировал эксперт в эфире радио Sputnik.

Украина, по его мнению, потеряла свою судостроительную школу. Оборонный комплекс страны, считает Баранец, способен лишь на создание «небольших суденышек».

Баранец счел украинские «Кентавры» недостойными звания боевой единицы

Отметим, что еще ранее в пропагандистском сюжете телерадиостудии «Бриз», принадлежащей Минобороны Украины, заявлено было о якобы «превосходстве» «Кентавров» над большими десантными кораблями Черноморского флота России. Катера даже назвали «достойным ответом устаревшим» БДК.

Такое бахвальство удивило капитана 1-го ранга и военного эксперта Василия Дандыкина. В комментарии Федеральному агентству новостей он высмеял заявление украинского ведомства и объяснил, что пропагандисты из Минобороны Украины пытаются сравнивать корабли совершенно разного класса.

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Источник: Радио Sputnik
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