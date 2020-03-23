Клинцевич прокомментировал прибытие российских вирусологов и медиков в Италию

Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом. Мобильные бригады из числа российских вирусологов и медиков будут помогать итальянцам бороться с пандемией, которая унесла жизни уже более 5,4 тысячи местных жителей, — по числу жертв Италия уже опередила Китай. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул: в это тяжелое время Россия, как и всегда, приходит к нуждающимся с поддержкой и помощью.

Из России с любовью

Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили около 100 специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италию. Как сообщали в Минобороны РФ, борта прибыли на авиабазу «Практика-ли-Маре» в 30 километрах от Рима.

На самолетах, оборудовании и технике — стикеры с сердцами и надписями «Из России с любовью» на итальянском, русском и английском языках.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики», — сказал начальник Генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли.

Сообщалось, что российские вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после того, как итальянская сторона уточнит районы их действий.

В субботу, 21 апреля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность Москвы оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Россия направит в Италию восемь мобильных бригад военных вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и медицинское оборудование.

Клинцевич: «Россия всегда приходила к нуждающемуся с помощью»

Российские специалисты в Италии не только помогут ее населению в борьбе с пандемией, но и получат колоссальный опыт, который смогут передать своим коллегам, считает первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он подчеркнул: Россия приходит на помощь в то время, когда «Европа разорвана на части и друг другу никто не помогает». Показательным здесь является разразившийся ранее скандал: министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: Берлин не позволит, чтобы другие страны присваивали себе права на наработки немецких вирусологов, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Это заявление он сделал после того, как СМИ со ссылкой на источники заявили о якобы попытке США перекупить германскую биофармацевтическую компанию CureVac.

«Когда звучат не очень хорошие вещи — не хватает лекарств — и немцы имеют некие прорывные [разработки] по вакцине, а американцы пытаются их скупить и на этом еще заработать, — притом делается это открыто, и даже немцы возмущены этим цинизмом, Россия, исходя из своих человеческих качеств, понимая, что у нас все под контролем, отправляет 100 специалистов: девять самолетов с мобильными госпиталями и лучшими специалистами, которые реально окажут помощь, организуют процессы по борьбе с эпидемией, исходя из того опыта, который исторически имеет Россия. Наши врачи и специалисты получат колоссальный опыт <…> и в то же время помогут странам, с которыми у нас дружеские отношения. Мы демонстрируем человеческое лицо, образ православного человека — сострадателя, человека, который готов прийти всегда на помощь. Это Россия. Так было, так есть и так всегда будет. Россия всегда приходила к любому нуждающемуся с поддержкой, помощью и с определенными материальными и другими вещами, которые могли бы людям помочь в сохранении самого главного — жизни», — сказал Франц Клинцевич.

По последним данным, число людей в мире, заболевших коронавирусной инфекцией, превысило 335 тысяч человек, — скончались 14641 человек. В России официально подтверждены 438 случаев заболевания. В США на фоне пандемии зафиксирован резкий скачок продаж оружия населению.