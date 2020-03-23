Пекин, 23 марта. Почти 90% заразившихся коронавирусом выздоровели в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По последним сообщениям, всего в материковой части Китая зафиксировали 81 093 случая инфицирования. 72 703 пациента с коронавирусом уже вылечились и выписались из медучреждений. На данный момент в китайских больницах остаются более пяти тысяч человек.

Напомним, первые случаи коронавируса были выявлены в конце 2019 года в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Подавляющее большинство заболевших находятся именно в этой провинции — здесь зарегистрировали свыше 67 тысяч инфицированных. 3153 человека из них скончались, передает телеканал «360».

За пределами Хубэя в Китае выявили 13 293 зараженных, жертвами инфекции стали 117 человек, то есть смертность составила 0,88%. В самой Ухани умерли 5% от всех пациентов с коронавирусом, пишет Deita.ru.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден. За день до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Сейчас по всему миру насчитывается около 350 тысяч заболевших, а число летальных исходов почти достигло 15 тысяч. В особо тяжелом положении находится Италия, где смертность от коронавируса давно превысила китайские показатели.