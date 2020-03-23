Москва, 23 марта. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина не скучает на добровольном карантине и посвящает досуг общению с подписчиками. Она рассказала подписчикам, как принимала участие в съемках музыкального ролика и поделилась видео в Instagram.

На кадрах звезда гуляет по людным местам в откровенном бюстгалтере и шортах в сетку.

«Все съемки отменены. Самое время делиться старыми бэками, которые вы еще не видели», — подписала она изображения.

При этом фанаты пристыдили певицу за снимки. Фанаты пристыдили гуляющую по улице голую Серябкину.

«Красотка, конечно, но жирок подвисает», — написали они. «Прежде чем раздеваться, было бы неплохо в порядок себя привести», — согласились другие. «Серябкина уже не та», — пришли к выводу поклонники.

Ранее Серябкина удивила своих подписчиков очередным странным фото. Певица выложила свой снимок без штанов на фоне мусорных контейнеров. На фото изображена Серябкина, одетая только в толстовку с капюшоном и туфли на шпильках, в руках артистка держит желтый пакет с мусором.

Напомним, Федеральное агентство новостей сообщало об эпатажной фотосессии Ольги Серябкиной. На кадрах, опубликованных в Instagram певицы, артистка позирует в обнаженном виде, при этом волосы прикрывают ее грудь. Исполнительница в посте написала, что пишет новую песню и предложила фанатам отгадать, о чем будет эта композиция.

В комментариях поклонники активно делились своими версиями, но большинство решило, что новую песню Серябкина посвятит любви, а также не скрывали своего восхищения откровенной фотографией и внешним видом исполнительницы.