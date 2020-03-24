Стамбул на пороге эпидемии: коронавирус опустошает туристический центр Турции

Трамвай «Таксим — Тюнель» бредет по Истиклялю, главной пешеходной улице «европейского» Стамбула. Вокруг вместо привычной толпы отдыхающих одинокий полицейский конвой. Сегодня в городе контрастов и архитектурных изысков туристов нет: туристический центр Турции на пороге пандемии коронавируса. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей из самого сердца Стамбула.

Турецкие власти лихорадочно ищут способ остановить эпидемию: за какую-то неделю число зараженных COVID-19 взлетело до 1000. За последние сутки их количество выросло на 293 человека и достигло 1529.

Авиасообщение закрыто с 70 государствами, в стране объявлен карантин. Некогда оживленный и шумный Стамбул выглядит безжизненным.

«Если бы здесь была бомба, улицы бы выглядели точно так же», — комментирует ситуацию корреспонденту ФАН жительница Стамбула Гули.

Туристка из австралийского Голд-Коста Сара призналась, что безлюдный исторический центр приводит ее в замешательство.

«Только на прошлой неделе в Таксиме все улицы были заполнены людьми. Как только объявили пандемию, на следующий день они опустели!» — удивляется девушка.

Дороги свободны, в метро и трамваях людей вдвое меньше обычного. По данным пресс-секретаря муниципалитета Стамбула Мурата Онгуна, только с 9 по 13 марта пассажиропоток упал на 17%. Уборщики в белых костюмах без конца дезинфицируют остановки общественного транспорта.

Мечети, общественные и учебные заведения закрыты, продуктовые магазины и торговые центры работают в лучшем случае полдня. Меры, предпринятые властями с целью профилактики китайской пневмонии, вызывают одобрение не у всех местных жителей.

«Закрыть все учебные заведения на три недели — это плохая мера, потому что проблемы нет, — считает Хакан из Стамбула. — Все началось с Китая и, на мой взгляд, должно в Китае закончиться. Ведь новых случаев заражений в Китае нет!»

Гули родом из Стамбула, живет в Германии. Из-за того, что Турция закрыла границы с европейскими странами, у девушки рухнули все планы.

«Я ненавижу то, что происходит. Я собиралась лететь в Германию, а теперь не могу этого сделать. Что будет, я не знаю! Мне приходится сидеть дома», — вздыхает турчанка.

На Галатском мосту бесплатно раздают медицинские маски. Вдоль улиц растянуты плакаты с призывом соблюдать меры профилактики смертельной болезни, в считанные недели поразившей весь мир.

В аптеки едва успевают поставлять самый популярный товар — дезинфицирующий лосьон для рук «Колониа». Он стоит всего 10 лир — дешевле других спиртосодержащих кожных антисептиков. Местные жители и туристы разбирают флаконы молниеносно.

Продавец небольшого продуктового магазина в переулке Таксима пшикает на руки личным антисептиком. Говорит, на аптеки не рассчитывает, такой можно достать только в Интернете.

«В Турции закончилась «Колониа», у поставщиков ее нет больше месяца. Все из-за коронавируса», — объяснил корреспонденту ФАН Абдулла.

В воздухе повисли страх и напряжение. На площади Таксим два стамбульца одергивают себя в порыве поздороваться за руку. Большинство турков верят: сейчас безопасность — в их собственных руках.

«Я стараюсь не разговаривать много с людьми, не прикасаться к ним, не целоваться ни с кем», — рассказала местная жительница Мерве.

Гурбуз из Стамбула говорит: после того, как власти объявили карантин, в метро или автобус — ни ногой.

«Я передвигаюсь только на такси или своей машине», — признался мужчина.

19 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал население Турции избегать людных мест и по возможности оставаться дома. Принудительный карантин власти объявили для граждан старше 65 лет. Пожилым туркам запрещено выходить на улицы и пользоваться общественным транспортом. Идею о самоизоляции подхватили турецкие звезды. В соцсетях набирает популярность хештег «Останься дома». Свой логотип на него заменил мобильный оператор Vodafone Turkiye.

«Мы можем контролировать места, к которым прикасаемся, постоянно мыть руки и лицо», — пишет на своей странице в Instagram актриса Бурджу Кара.

Сотрудники учебно-исследовательского госпиталя Университета Мармара опубликовали фотографию с обращением к нации: «Мы здесь работаем для тебя, а ты, пожалуйста, останься дома для нас».

Главная площадь Стамбула в микрорайоне Султанахмет района Фатих не выглядела такой пустынной, пожалуй, со времен Второй мировой войны. Изредка у собора Айя-София можно встретить группу иностранных туристов. Каждый третий непременно в маске.

Билетер Онур рассказал корреспонденту ФАН: с февраля количество посетителей храма Святой Софии упало в два раза. Одни испугались неизвестной болезни и отменили поездки в Турцию, других остановил запрет авиасообщения, полагает мужчина.

«Сегодня среда, на улицах около храма должно быть полным-полно людей. Но никого нет, — добавляет его коллега Фатих. — В 2019 году у нас в это время было порядка 5 тысяч туристов в день. Сейчас не больше 2-3 тысяч».

Многие музеи уже закрылись. Среди них Цистерна Базилика и Музей Ататюрка. В Музее Невинности готовы отказать посетителям в любой момент.

«Мы тоже закроемся, как только государство попросит нас об этом», — сказал корреспонденту ФАН сотрудник музея.

Из-за набирающей обороты эпидемии китайской пневмонии об отдыхе для туристов в Стамбуле нет и речи. Россиянам находиться здесь вдвойне опасно: недавно по городу прокатилась серия антироссийских акций, вызванных инцидентом в Сирии. Беспорядки могут повториться в любой момент. Так, на сходке у здания российской дипмиссии турецкие русофобы обвинили российское руководство в убийстве 36 военных в сирийском Идлибе, которые погибли от удара сирийской авиации.

«Жестокая Россия и жестокий [президент Сирии] Башар Асад, ждите всепоглощающего гнева турецкой нации, которая всегда была мечом правосудия в истории человечества», — кричит активист на видео, опубликованном в Twitter турецкого информагентства Anadolu Agency.

Провокаторы действуют при очевидной поддержке турецких властей: в местных СМИ нет ни единого упоминания о привлечении участников к какой бы то ни было ответственности.

Обеспокоенные сложившейся ситуацией туристы стараются как можно быстрее покинуть неприветливый Стамбул, меняют билеты на ближайший вылет домой. Те, кто еще не уехал, пытаются обойти оставшиеся в доступе достопримечательности.

«Мы пойдем в еще один музей, Istanbul Modern», — говорит туристка из Петербурга.

Туристы из Англии выбирают чипсы в продуктовом супермаркете. Из-за карантина уезжать домой молодые люди не спешат.

«У нас в Великобритании тоже много случаев заражения. Я могу заразиться где угодно, поэтому не важно, где я нахожусь, здесь или там», — считает Шамас.

Ранее туристы рассказали о подготовке Турции закрыть границы из-за коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано уже без малого 400 тысяч случаев заражения жителей 183 стран, 17 тысяч человек скончались.