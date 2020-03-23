Главврача калужской больницы могут уволить за отдых в Таиланде во время пандемии COVID-19

Калуга, 23 марта. Главного врача калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который без разрешения улетел в отпуск в Таиланд в период пандемии коронавируса, могут уволить «за безответственность». Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

В ходе заседания правительства в понедельник губернатор заметил отсутствие главного врача Кондюкова и спросил, где находится специалист. Узнав о том, что специалист уехал в отпуск, Шапша уточнил, получал ли врач разрешение на выезд. Оказалось, что такого документа Кондюкову никто не давал.

Губернатор с возмущением заявил, что на главврача (зря) возложили слишком большую ответственность.

«Надо [ему] подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. В такой ситуации ни в коем случает нельзя оставить этого без решений кадровых», — цитирует его словам «Ридус».

Затем, комментируя отъезд Кондюкова в Азию изданию «Подъем», глава региона заявил, что врач повел себя безответственно.

«Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности», — подчеркнул он.

Ранее скандал разгорелся вокруг главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой. Она стала нулевым пациентом с коронавирусом в области, завезя COVID-19 из Испании. От нее успели заразиться 11 человек, потому что врач не соблюдала режим самоизоляции, продолжала ходить на работу, на совещания в Минздраве, преподавала в медвузе. Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко накануне заступился за нее, заявив, что Санникову нужно наказать, но только этически, и решения об этом должно принимать врачебное сообщество.