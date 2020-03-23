Голая Мадонна показала видео из ванной с размышлениями о коронавирусе

Москва, 23 марта. Американская певица Мадонна поразмышляла на тему коронавируса, сидя голой в ванне. Артистка назвала инфекцию ужасной и прекрасной одновременно.

В своем профиле в Instagram звезда опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Она записала небольшой ролик из ванной комнаты: 61-летняя знаменитость сидит обнаженной в наполненной ванне с лепестками. Свой «манифест» она подписала: «Нет-дискриминации-COVID-19».

Американская певица отметила, что инфекция не щадит никого — ей не важно, кем является человек, сколько ему лет, популярен он или нет, сколько у него денег.

«Он (коронавирус. — Прим. ФАН) — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — сказала 61-летняя поп-певица.

По словам Мадонны, все люди находятся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, то утонут все.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, активно распространяется по всему миру. Число зараженных, которые есть практически в каждой стране мира, превысило 340 тысяч человек. От заболевания погибли свыше 14 тысяч человек.