Вторая война ветерана Кужильного: герой спецпроекта ФАН рассказал о конфликте в Донбассе

Ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем немного, а некоторые из них застали войну снова. В прифронтовом городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики живет герой спецпроекта Федерального агентства новостей Алексей Николаевич Кужильный. Он ушел добровольцем на фронт в 16 лет из Днепропетровской области, а закончил войну на Красной площади в Москве, среди участников Парада Победы 1945 года. Кужильный был среди тех, кто швырял фашистские штандарты к мавзолею, но сейчас снова живет практически на фронтовой линии новой войны.

Корреспонденты ФАН провели в ДНР несколько дней и пообщались с Алексеем Николаевичем. Говорили не только о войне, но и о конфликте в Новороссии, который уже шестой год идет фактически под окнами ветерана.

Слушая его рассказ о боевом пути на территории советского Донбасса, невольно вспоминаешь карту современной войны — этот населенный пункт подконтролен ДНР, а этот — к сожалению, пока нет. Смотришь на линию фронта в 42-м и рисуешь в голове нынешнюю линию соприкосновения…

От дома, где мы беседовали, до передовой — пять километров. Война не прекращается — время от времени старый трехэтажный дом вздрагивает. За шесть лет жители республики, как это ни страшно звучит, привыкли к характерным звукам. «Спи, это от нас»/ «Мама, это же далеко падает, не пойду домой», — часть новой реальности людей, которые еще недавно, как и мы сейчас, знать не знали, чем отличается выстрел из миномета от АГС.

Алексею Николаевичу поневоле пришлось многое вспомнить. Войну, о которой мы читаем в новостях, ему хорошо слышно, не выходя из дома.

«Иногда слышим бои… Мгновенно! Заработали пулеметы, автоматы — и тихо. А так обстреливают. Ясиноватую часто обстреливают…» — отмечает Алексей Кужильный.

Совсем ненадолго он выезжал к родственнице на украинскую территорию. Но вскоре понял — надо возвращаться. Не смог ветеран жить там, где надо стесняться воинских наград и по улицам ходят дожившие до наших дней боевики УПА1 (запрещенная в России организация. — Прим. ФАН), их потомство и идейные последователи.

Но и к близким, живущим в относительно безопасном Донецке, Алексей Кужильный перебираться не хочет — разве что в гости время от времени ездит. Тянет его в старый, ветхий дом, дрожащий от «прилетов». Здесь, в Ясиноватой, похоронена его ушедшая из жизни 22 года назад супруга. За эти годы знакомились с ним женщины, но… есть в этом мире еще настоящая любовь. Это когда ради Ее могилы будешь жить на линии фронта.

За эти шесть лет Алексей Николаевич пережил многое. В 2014 году жил в подвале. Ходил за продуктами, перебегая от дома к дому. И это в его-то возрасте! Дочь, находясь в столице ДНР, в панике не выпускала из рук телефон в надежде дозвониться отцу. А он, как ни в чем не бывало, перезвонил сам и рассказал, что электричества не было четыре дня, но выручили ополченцы — дали зарядить мобильник.

«Август. Это было, может быть, 15, 16, 17 августа. Почему я помню? Где-то 16-го числа мне здесь отрубили свет, и тут ни связи, ничего не было», — вспоминает ветеран.

Невозмутимость и спокойствие — вот что в Кужильном поражает нас, изнеженных, привыкших поддаваться на распространяемый в соцсетях массовый психоз.

«У нас как ударили, здесь рядом дом — отделение [Донецкой железной] дороги, прошило его, и на нашей стороне дома снаряд разорвался. Штукатурка полетела. Дом задрожал, а я как раз был там, в кухне, — рассказывает Алексей Николаевич об одном из обстрелов 2014 года. — В подвале были дня четыре или пять, а на улицу выйдем — стрельба идет. Со стороны Макеевки слышно, как снаряд туда летит и оттуда. Так что после подвала я кашлять начал здорово».

В 1945 году Алексей Николаевич переболел туберкулезом. К счастью, удачное сочетание официальной и народной медицины помогло ему справиться с этой страшной болезнью, но вторая война могла спровоцировать ее появление.

«И получается, что после такой катавасии люди разъехались, — продолжает он свой рассказ уже о событиях наших дней. — В доме двухэтажном, что рядом, осталось четыре человека, остальные разъехались — кто к детям, кто куда. И что мне делать? В магазинах — «ни гугу», ничего нет, магазины все закрыты. Рынка нет».

По словам ветерана, очень выручали ополченцы — привозили пайки, воду, мясо, хотя все тогда происходило стихийно, неорганизованно, в неразберихе гражданской войны. Именно в этот момент близким все же удалось уговорить Алексея Николаевича хотя бы на время перебраться в Донецк.

«И я уехал. А как уехал: утром стою возле подъезда, и не то с четвертого, не то с пятого подъезда с сумками идут люди. Рассказали, что, мол, утром маневровый поезд отвозит в Донецк. Я тогда решил: раз такое дело, и я тоже собрал, что можно было, и поехал», — вспоминает Алексей Кужильный.

В наш разговор с ветераном включается его свекор, Владимир.

«Мы какое-то время не могли связаться вообще с ним, — вспоминает он. — У нас Таня [вторая дочь Кужильного] была с детьми в Крыму. Они звонят: «Что с дедушкой, четыре или пять дней нет связи никакой, телефон у него разряженный». И я в Ясиноватую приехать не могу, уже все было перекрыто, и что делать? И вдруг звонок от него: «Вовчик, мне тут дали подзарядить телефон, я сейчас сяду в маневровый поезд, до Путиловки [район Путиловского моста по сей день считается небезопасным] доеду, там до вокзала дойду». Я говорю: «Хорошо, садись на троллейбус и до ЦУМа езжай». Троллейбусы еще ходили...»

Алексея Николаевича встретили и забрали домой, к дочери и ее супругу. Место, где они живут, на тот момент тоже было небезопасным.

«А там у нас обстрелы постоянные, — продолжает Владимир. — Мы с ним покушали — и бегом в дом. Один раз там вообще был реальный обстрел, и между выстрелами перебегали, чтобы забежать в подвал».

Наш разговор как-то сам собой переходит на тему бандеровцев — тех самых, которых когда-то помогал зачищать Кужильный.

«А ощущение такое, что Западная Украина вся живет этим, и бандеровцев считают своими, — делится переживаниями Алексей Николаевич. — Это только Советский Союз жесткой рукой мог порядок держать. Как только этого не стало, сразу, как развалился Союз, они начали все подниматься. Тот же [первый президент Украины Леонид] Кравчук — первый бандеровец. На тот момент, когда все это заварилось, и я думал так, и многие так думали: Сталина нету! Сталин держал Россию в кулаке. Это правильно!»

К его мнению присоединяется и Владимир.

«Нашему народу нужен царь, — уверен он. — Вот сейчас немножко возродилось. Он [Владимир Путин] не всесильный, не совсем царь, но все равно».

В ДНР Владимира Путина называют «наш президент» и простые люди, и госчиновники.

«А что ж поделаешь! Развал. Было 15 союзных республик, а сейчас что? Только Казахстан остался. Жалко Украину. Оторвалась, а теперь повязла в грязи, и никуда не денешься. Много пройдет времени, пока они придут в себя…» — с сожалением говорит Кужильный.

По его мнению, советские люди, жившие на Западной Украине, стали переходить на сторону немцев из-за того, что эта территория долго была под контролем западных держав.

«Потому что они, считайте, 300 лет под пятой — сначала Польша, там же и Венгрия, и шведы», — напоминает Кужильный, добавляя, что при президенте Викторе Ющенко его брату, тоже ветерану, проживавшему в Нововолынске, долгое время не выплачивали положенные деньги из-за неприязни местных властей к тем, кто боролся с бандеровцами.

Правды удалось добиться благодаря усилиям Алексея Николаевича.

«Это лет 15 назад произошло… В законе-то Украины было все нормально, это просто местные бандеровцы удерживали. Я его повез, дал в руки документы, говорю, с этой бумажкой обратись в военкомат. И он пошел, в военкомат обратился, его сразу направили на ВТЭК. Говорит, как с неба свалилось, они там оформляли все, и где-то месяца через два принесли двойную пенсию, уже увеличенную», — рассказал он.

Близкие Кужильного поделились с нами заветной мечтой ветерана: Алексей Николаевич очень хочет снова оказаться на Красной площади. Федеральное агентство новостей делает все возможное, чтобы мечта этого удивительного человека стала реальностью.

ФАН обратился с просьбой в Министерство обороны РФ и администрацию президента. Если Кужильному выделят квоту на парад Победы, все затраты по переездам и размещению нашего героя берет на себя Медиагруппа «Патриот». Инициативу ФАН уже поддержал лично депутат Госдумы Владимир Шаманов, а также движения «Волонтеры Победы», «Юнармия» и «Мегапир».

Мечту ветерана озвучила на пленарном заседании Совета Федерации, прошедшем 26 февраля, сенатор Ольга Ковитиди, лично в руки получившая обращение от нашего корреспондента. Кроме того, идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она поручила взять эту ситуацию под особый контроль главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву.

1 Организация запрещена на территории РФ.