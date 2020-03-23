Ведущие Первого канала Абитаева и Маркони решили все «проверять на себе»

Москва, 23 марта. На Первом канале в понедельник, 23 марта, выходит новое развлекательное ток-шоу «Проверено на себе». Ведущие программы Елена Абитаева и Владимир Маркони будут на регулярной основе решать различные проблемы, которые появляются в нашей жизни, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

Дебют развлекательного ток-шоу «Проверено на себе» на Первом канале состоится днем 23 марта. Темы передач будут весьма обширными — от качества предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства до, как нетрудно догадаться, всего того, что тем или иным образом связано с коронавирусом.

«Веселым доступным языком мы рассказываем зрителям, как преодолеть неприятности, — отметил Маркони. — К примеру, мы научим, как себя развлечь, находясь в самоизоляции. Покажем, как в домашних условиях изготовить антибактериальный гель и смастерить медицинскую маску».

По словам известного YouTube-блогера, у коллектива программы есть на вооружении немало интересных практических решений, и главная задача состоит в том, чтобы облегчить телезрителям жизнь.

«О самых разных вещах — от ЖКХ и до футбола — мы говорим в позитивном, веселом ключе, — призналась Абитаева. — Стараемся понизить градус паники, убеждаем, что все будет хорошо».

Радиоведущая добавила, что было решено разделить роли: если Маркони будет задавать тон всеобщему настроению, то она станет «практиком», ее конек, например, — что, сколько и почему так стоит и где можно сэкономить.

Неоценимую услугу ведущим окажут эксперты в той или иной области, которые помогут им досконально проверить привычные, казалось бы, факты. И то, следует ли доверять советам друзей и подруг, а также различных блогеров.

Ранее другая ведущая Первого канала Роза Сябитова заявила о том, что жители России стали на фоне распространения коронавирусной инфекции активнее искать себе пару.