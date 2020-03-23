Италия призвала США помочь в борьбе с коронавирусом

Рим, 23 марита. Власти Италии обратились к США с просьбой оказать помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источник.

Телеканал CNN передал слова неназванного представителя Пентагона, который рассказал о призыве правительства Италии к министру обороны США Марку Эсперу.

Вашингтон откликнулся на просьбу. ВВС США уже отправили в европейскую страну полевой госпиталь ERPSS (En-Route Patient Staging System).

«86-е военно-транспортное авиационное крыло, <…> расположенное на авиабазе «Рамштайн» в Германии, перебросило ERPSS на базу «Авиано» в Италии с дальнейшей передачей министерству обороны Италии», — уточнили американские военные.

Система оснащена десятью больничными койками и способна поддерживать максимальную пропускную способность до 40 пациентов в сутки. Госпиталь также располагает запасом медицинских препаратов на 15 дней.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 160 стран. Италия стала одним из крупнейших очагов. По последним данным, в стране заболели более 59 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались, передает «Царьград».

В минувшую субботу ситуацию в Италии обсудили ее премьер-министр Джузеппе Конте и президент РФ Владимир Путин, пишет НСН. Российский лидер заявил о готовности Москвы помочь Риму. В воскресенье российские медики, эпидемиологи и вирусологи на нескольких самолетах Ил-76 отправились на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», чтобы помочь охваченной вирусом стране.

Известный доктор Александр Мясников констатировал, что европейские страны всегда считали свою медицинскую помощь передовой. Но оказалось, что система здравоохранения в Европе хорошо работает лишь в обычных условиях, а при форс-мажоре дает сбои. Помощь Италии он сравнил с тушением пылающего дома соседа.

Тем временем эксперты все больше склоняются ко мнению, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай.