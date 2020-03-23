Всемирный конгресс украинцев (ВКУ): обзор деятельности





Название:

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) (укр. Світовий Конґрес Українців, англ. Ukrainian World Congress).

Дата и инициатива основания:

ВКУ был создан в 1967 году сторонниками Андрея Мельника, проигравшего в годы Второй Мировой войны Степану Бандере борьбу за власть среди украинских националистов. Организация была создана под эгидой американских спецслужб в Нью-Йорке как база консолидации антисоветских элементов в эмиграции, тренировки агентов для засылки в УССР. Позднее ВКУ, не теряя контактов с ЦРУ, переехал в Канаду и сосредоточился на политических целях продвижения в независимой Украине строго прозападного и антироссийского курса.

Подчинение:

ВКУ управляется конгрессом, собирающимся каждые пять лет, на котором избирается президиум и секретариат. В период между конгрессами управление организацией осуществляет президент – с 2018 года это канадец Павел Грод, одиозная личность, внесённая в список лиц, которым запрещён въезд в Россию – персональных санкций Грод удостоился за призывы к США и Канаде ввести санкции против сотрудников российских спецслужб в Крыму.

К числу известных деятелей ВКУ недавнего времени также можно отнести Ульяну Супрун - бывшего министра здравоохранения Украины, заработавшую там прозвище «доктор Смерть».

Декларируемые цели:

ВКУ является «зонтичной организацией», координирующей и связующей региональные организации диаспоры украинцев по всему миру. По собственному заявлению, ВКУ объединяет 20 миллионов украинцев в 133 странах мира, что, безусловно, является крупным преувеличением.

Своими целями ВКУ называет следующее: содействовать единству и представлять интересы украинского народа во всём мире; поддерживать и координировать международную сеть входящих в его состав организаций, которые продвигают идеи развития украинского религиозного, языкового, духовного, исторического, культурного и социального наследия; укреплять связи украинцев диаспоры с исторической родиной, а также сотрудничать с правительствами, народами, организациями и отдельными людьми для достижения всего вышеперечисленного и наблюдать за демократическими процессами во время выборов и референдумов.

Сотрудничество в США и мире:

На сайте ВКУ представлена информация о 36 региональных отделениях в различных странах.

Конгресс сотрудничает с большим количеством крупных западных аналитических центров и неправительственных организаций, которые поставляют ему аналитические материалы: Chatham House, Carnegie-Europe, European Security & Defence, Atlantic Council, университет Йеля, фонд «Наследие» и другие. Имеются также прочные связи с Европарламентом, Еврокомиссией и НАТО.

Сотрудничество в России:

На территории России существовало отделение ВКУ в Омске, которое возглавлял юрист Сергей Винник, также он был руководителем общественной организации «Сибирский Центр украинской культуры «Серый Клин». В столице ВКУ сотрудничало с организацией «Украинцы Москвы» и Библиотекой украинской литературы.



Подрывная деятельность:

- формирование антироссийского и русофобского тренда в мировой политике подготовкой и продвижением экспертных докладов о «российской агрессии», получаемых от влиятельных международных организаций.

- антироссийская пропаганда на тему участия РФ в сирийском конфликте – хотя данная тема и очень далека от декларируемых целей ВКУ.

- призывы к санкционному давлению на российских граждан со стороны лидеров ВКУ.

- хранение и распространение материалов русофобского характера.

- весомое влияние на внешнюю политику Канады посредством координации избирателей украинского происхождения в этой стране и постоянное стремление радикализировать курс на обострение отношения с Россией.

- вербовка россиян украинского происхождения с целью вовлечения их в экстремистскую и шпионскую деятельность.

- присылка наблюдателей на президентские выборы и парламентские выборы 2014 года в Украине и возможное покрытие фальсификаций на них в пользу Петра Порошенко и шовинистических политических сил.

- отрицание территориальной целостности Российской Федерации непризнанием Крыма – российским.



17 июля 2019 года организация "Всемирный конгресс украинцев" включена в реестр нежелательных организаций Минюста России.