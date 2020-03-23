Россия все правильно сделала, отправив военных медиков спасать Италию от коронавируса

Россия поступила абсолютно правильно, отправив на помощь охваченной пандемией Италии самолеты с военным медиками и специальным оборудованием. Обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший ситуацию, объясняет, почему наша помощь итальянцам — в интересах самой России.

Что в Чехии с Китая упало…

Судя по ленте новостей, пандемия коронавируса COVID-19 поставила Запад на грань помрачения политического рассудка. По мере того как инфекция продолжает расползаться по карте, Евросоюз все больше начинает напоминать новый вариант картины Босха «Корабль дураков».

Брюссельские «капитаны» от командования «судном» самоустранились. По «палубам» незримо полетела директива «Каждый сам за себя!», после чего «матросы» не только бросились прятаться по своим «каютам», но и стали активно воровать у соседей спасательные средства.

Например, французские пограничники «прихватизировали» направлявшиеся в Великобританию грузовики, груженые 130 тысячами медицинских масок. Кто-то воскликнет: «Это единичный случай, исключение из правил!» Увы, нет.

КНР отправила в Италию гуманитарную помощь. Но до получателей эти китайские 650 тысяч медицинских масок и респираторов не добрались, поскольку их «случайно» конфисковала чешская полиция. Когда же Рим стал возмущаться, то Прага сначала отмалчивалась, а затем… выразила сожаление в связи с «этим недоразумением». Однако прикарманенные маски и респираторы итальянцам так и не отдала.

Словом, что в Чехии с Китая упало, то пропало. Европейская солидарность? Не, не слышали!..

Россия — бастион спокойствия

Заметим, что граждане РФ тоже не избежали заболевания коронавирусом. Однако на фоне творящегося в Европе хаоса Россия до сих пор выглядит настоящим бастионом спокойствия.

Во всех регионах страны был введен режим повышенной готовности. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Также было ограничено авиасообщение со всеми иностранными государствами. МЧС проинспектировало и приготовило к развертыванию имеющееся в его распоряжении мобильные госпитали.

Действия гражданской администрации и МЧС активно поддержало Министерство обороны РФ. В частности, 18–19 марта прошло специальное учение войск РХБЗ во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и ВКС. Одновременно военное ведомство сформировало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также отрапортовало о создании запаса медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 32-х военных госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных.

В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинформировал СМИ, что российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, а производители одноразовых масок уже работают на полную мощность.

В Роспотребнадзоре заявили, что отечественные тест-системы для выявления коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса.

Проанализировав ситуацию, в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом зампредом правительства Татьяной Голиковой, заявили, что принимаемые сейчас меры против пандемии достаточны и соответствуют текущему уровню распространения инфекции. Поэтому никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.

В общем, Россия готовилась бороться с COVID-19 хладнокровно, последовательно и будучи абсолютно уверенной в своей способности справиться с эпидемией. Увы, на Апеннинском полуострове ничего подобного не наблюдалось — Италия буквально «тонула» под натиском пандемии.

Бизнес на русофобии

19 марта Рим сообщил, что от коронавируса в стране скончалось уже 3405 человек. То есть по этому показателю Италия обогнала Китай, где жертвами COVID-19, по состоянию на 19 марта, стали 3245 человек. Прошла еще пара дней, и количество умерших от коронавируса итальянцев достигло 4032. Крематории в Бергамо и Пьяченце перестали справляться с постоянно растущим количеством покойников.

На фоне этого премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 Италия решила приостановить всю производственную деятельность, кроме самой необходимой.

«Это самый тяжелый кризис, который Италия переживает со времен конца Второй мировой, — подчеркнул премьер, добавив: — Санитарная чрезвычайная ситуация перерастает в экономическую».

Однако несмотря на откровенно бедственное положение Италии, действенную помощь от своих коллег по ЕС и НАТО Рим не получил. Вы же помните новый европейский лозунг: «Каждый сам за себя!»

Ну а что же Россия?

В ночь с 21 на 22 марта на подмосковный военный аэродром Чкаловский из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей были спешно переброшены девять тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ. В воскресенье, приняв на борт людей с техникой и оттолкнувшись от ВПП, крылатые машины одна за другой стали подниматься в небо.

Штурманы прокладывают курс на итальянскую авиабазу Pratica di Mare. Рев двигателей, нахмуренные лица пилотов, десант в камуфляжной форме… Просто Red Dawn, Red Storm Rising и The Russians Are Coming в одном флаконе — так выглядела эта операция российских ВКС со стороны.

Это не являлось русским вторжением, о неминуемости которого чуть ли не каждый день предупреждали «весь свободный мир» прибалтийские и польские СМИ. Российские военные направлялись в Италию спасать тех, кому «весь свободный мир» почему-то не пожелал или не смог помочь.

«Семьдесят шестые» перебрасывали под Рим личный состав восьми мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, а также медицинское оборудование. При этом, судя по маршруту Чкаловский—Адлер—Pratica di Mare, которым пришлось лететь бортам ВКС, Польша не удосужилась открыть свое воздушное пространство для военно-транспортных самолетов РФ.

В самом деле, подумаешь, в Италии коронавирусом заразилось более 53 тысяч человек! Подумаешь, число погибших от коронавируса в Италии за сутки составило 651 и в сумме достигло 5476! Все это не повод «потворствовать Москве». Опять же, если пропустишь сегодня над своей территорией девятку Ил-76, украшенных наклейками «Из России с любовью», то завтра твои граждане могут уже и не поверить в страшилку «Русские идут!»…

Словом, пандемии приходят и уходят, а бизнес на русофобии вечен.

Разведка боем

Параллельно выяснилось, что вечна еще одна проблема — скепсис части российской общественности в отношении правильности действий руководства.

Мол, у нас самих коронавирус по улицам шарится! У нас, мол, готовой вакцины против SARS-CoV-2 нет! Зато Италия, как член ЕС и НАТО, исправно поддерживает продление санкций против России! И вообще, «итальянцы нашего желания помочь наверняка не оценят и не запомнят».

Так зачем же при таких обстоятельствах России отправлять в Италию свое медоборудование, а также ведущих специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, недоумевают скептики. «Глупость же!»

Нет, не глупость, и вот почему.

Действительно, в России на утро 23 марта, по официальным данным, было зафиксировано 438 случаев заболевания COVID-19. Ситуация, безусловно, неприятная — однако пока что находящаяся под контролем. В противном случае оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции уже бил бы в колокола и вводил меры жесткого карантина.

Для борьбы с пандемией у России имеется и медперсонал соответствующей квалификации, и необходимое количество средств. Причем и теми, и другими страна располагает в таких количествах, что отправка в Италию восьми бригад военных медиков не снижает наш потенциал по противодействию COVID-19 ни на йоту.

Используя военную терминологию, Москва отправила для «разведки боем» на Апеннинский полуостров пусть и едва ли не лучшую, но лишь одну роту из состава ВС РФ, оставив прочих военных медиков, а также все «группировки» Минздрава и МЧС на исходных позициях.

Да, готовой вакцины против COVID-19 у нас нет. Так ее сейчас ни у кого нет! Между тем, 20 марта Роспотребнадзор сообщил на своем сайте о начале испытаний российской вакцины против коронавируса нового типа. Пять прототипов препарата были за короткое время разработаны в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По информации представителей «Вектора», вакцина сейчас проходит этап доклинических исследований на низших приматах и хорьках.

Иными словами, люди над созданием вакцины работают не только за рубежом. Присутствие в России специалистов, которых Москва отправила помогать итальянцам, ускорить создание нашей вакцины не может. Зато это вполне может сделать новая информация о COVID-19, добытая российскими военными вирусологами непосредственно в очаге распространения коронавируса в Италии.

Да, Италия — член ЕС и НАТО. Более того, Рим поддерживает продление санкций против юридических и физических лиц России. И надеяться на то, что прилет российских военных врачей заставит Италию немедля отказаться от антироссийских санкций или, тем паче, выйти из НАТО и Евросоюза, означает априори предаваться пустым фантазиям.

Зато для российских вирусологов точно не является пустой фантазией уникальная возможность на чужой территории (!) во время самого пика эпидемии (!!) лично (!!!) изучить симптоматику COVID-19 и получить опыт противодействия пандемии коронавируса.

Не ради благодарностей

Нет худа без добра: разгул инфекции превратил Италию, как бы это цинично ни звучало, в отличный полигон для наработки опыта противодействия COVID-19. Не воспользоваться возможностью поработать на этом полигоне для наших медиков было бы столь же неразумно, как для командования ВС РФ — отказаться от возможности обкатать свои новейшие образцы вооружения и военной техники на поле боя в Сирии.

Напомним, что в китайский Ухань наших вирусологов не пустили — поэтому SARS-CoV-2 для вакцины нам пришлось добывать «по другим каналам». Вместе с тем, коронавирус граждане РФ в подавляющем большинстве случаев привозят не из Китая, а из Европы, волну пандемии по которой запустила Италия.

Исходя из этих обстоятельств возможность получить непосредственный доступ к итальянскому очагу распространения коронавируса является для российских вирусологов просто бесценной. По сравнению с этой возможностью, санкции и членство Италии в НАТО и ЕС — это просто семечки! Хотя бы потому что ни то, ни другое, в отличие от COVID-19, не уносит за сутки жизни 651 человека.

К этому следует добавить, что с точки зрения Москвы, куда лучше бить врага на дальних подступах к России, чем позже воевать с ним на собственной территории. Эта логика в 2015 году побудила начать операцию против джихадистов в Сирии. В 2020 году абсолютно та же логика подтолкнула Россию к решению оказать помощь Италии, изнемогающей в борьбе с коронавирусом. Фактически Москва играет на упреждение.

Теперь о том, что итальянцы нашего желания помочь «наверняка не оценят».

Во-первых, как уже было сказано, вовсе не ради итальянских благодарностей российские спецы были отправлены в Италию.

Во-вторых, как свидетельствует история с русскими матросами, пришедшими на помощь сицилийской Мессине, подвергшейся в 1908 году удару землетрясения и цунами, добро итальянцы вполне умеют ценить и помнить. Десятилетиями.

В-третьих, ситуация, когда НАТО и ЕС буквально бросили Италию на «съедение» коронавирусу, а «страна-агрессор» Россия решительно протянула ей руку помощи, настолько идет вразрез с устоявшимися на Западе трендами, что не оценить и не заметить такое просто невозможно. Для итальянцев — невозможно вдвойне.

В-четвертых, если российским военным медикам действительно удастся внести заметную лепту в борьбу с COVID-19 на территории Италии, то игнорировать этот факт Риму будет непросто. Ждать выхода Италии из состава НАТО и ЕС мы бы, конечно, не стали. А вот позиция итальянского руководства в отношении дальнейшей поддержки антироссийских санкций вполне может претерпеть изменение.

В-пятых, операция ВКС по борьбе с джихадистами в Сирии, операция ВКС по переброске медперсонала в Италию… Подобные действия способствуют не только росту авторитета ВС РФ, но и укреплению имиджа России как страны, которая проблемы в мире не создает, а решает. Сейчас такая репутация стоит очень дорого. Более того, иногда только она чего-нибудь и стоит.

В целом, отправка Россией в Италию мобильных бригад вирусологов и медиков — это то самое наращивание «мягкой силы» Москвы, о необходимости которого у нас постоянно говорят все кому не лень. В конце концов, оказывать помощь нуждающимся — это хорошо и правильно. Именно способность к подобным жестам доброй воли превращает рядовую страну в страну великую, а ее граждан оставляет людьми.

В качестве постскриптума

Ночь с 22 на 23 марта на базе итальянских ВВС Pratica di Mare в 30 км от Рима выдалась напряженной и даже фантастической. На посадочную полосу базы четко по расписанию опускались самолеты ВКС РФ. Прибывшим российским военным глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Министерство обороны Италии находится в их полном распоряжении. Тем самым Ди Майо дал понять, что он сам и итальянские военные не сомневаются в правильности решения России об оказании Италии срочной медицинской помощи.

Надеемся, что теперь в этом не сомневаются и наши читатели.