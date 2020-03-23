В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт, трое бандитов нейтрализованы

Нальчик, 23 марта. В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт. Трое бандитов, готовивших террористическую атаку, нейтрализованы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным НАК, информацию о подготовке теракта сотрудники ФСБ получили утром 23 марта. По месту жительства одного из подозреваемых был проведен обыск. В доме преступника нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты к СВУ.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение троих бандитов. Спецоперация по их задержанию прошла вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района. Преступники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами, травматические пистолеты, боеприпасы к ним и одно самодельное взрывное устройство.

В пресс-службе комитета уточнили, что в ходе операции никто из правоохранителей не пострадал, нет пострадавших и среди гражданского населения.

Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Готовившийся атаку преступник был нейтрализован под Уфой.