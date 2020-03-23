Москалькова просит ООН защитить права удерживаемого в парижской тюрьме Винника

Москва, 23 марта. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру с просьбой защитить права гражданина РФ Александра Винника, удерживаемого во французской тюрьме.

По информации, имеющейся у федерального омбудсмена, состояние здоровья Винника значительно ухудшилось. Российский гражданин лишен возможности общения, в том числе по телефону, с женой и детьми. Ему также отказано в получении прессы и книг.

«Заседания по его делу проводятся в ночное время, что крайне отрицательно сказывается на его физическом состоянии. Прогулки на свежем воздухе ему не разрешены», — отмечается в обращении уполномоченного.

Федеральный омбудсмен попросила спецдокладчика ООН обратиться к властям Франции «с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина и предоставить ему возможность свидания с женой и детьми, контактов с внешним миром, разрешить прогулки на свежем воздухе». Также Татьяна Москалькова предложила Нилсу Мелзеру лично посетить Винника и убедиться, в каких условиях его содержат в тюрьме.

Уполномоченный также обратилась к заместителю председателя Государственной думы, главе российской делегации в ПАСЕ Петру Толстому, председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с просьбой привлечь внимание к нарушению прав Александра Винника. Причем сделать это как на парламентском уровне, так и обозначать эту тему на международных площадках, в ходе контактов с коллегами из парламентских делегаций иностранных государств.

Напомним, Винника — специалиста по информационным технологиям — задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии биржи, через которую, как считают в Вашингтоне, отмывались миллиарды долларов. Летом 2018 года Франция потребовала выдачи Винника, обвинив его в киберпреступлениях в то время, когда он уже находился в заключении в Греции. Защитники россиянина уверены, что Париж действует в интересах спецслужб США.

Россиянин отвергает все обвинения. Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консульским сотрудникам несколько раз отказывали во встрече с Винником, что является грубым нарушением венской конвенции от 24 апреля 1963 года. В Париже россиянина допрашивали, несмотря на его изнеможение после долгой голодовки.