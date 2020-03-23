Смерть турецких солдат в Ливии стала закономерным результатом переброски туда прокси-войск

Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отказалось забирать потерянную технику и тела боевиков, которые были убиты при попытке прорыва линии фронта в Айн Заре. Политолог Андрей Кошкин, комментируя случившееся, отметил, что Турция несет потери из-за вмешательства во внутриливийский кризис.

Ливийская национальная армия (ЛНА) накануне, 22 марта, сообщила, что в Айн Заре террористы ПНС совместно с турецкими военными напали на них. Атака была отбита, ЛНА ликвидировала 19 нападавших. Боевикам ПНС было предложено похоронить погибших, а также забрать утраченную бронированную технику, однако радикалы отказались от этого, заявив, что это не их потери. ЛНА обратилась к Красному полумесяцу и Красному кресту, призвав их забрать тела.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, члена ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, инцидент в Айн Заре Запад и Турция будут трактовать по-своему, чтобы создать нужный им информационный фон.

«Сейчас продолжается переброска боевиков из Сирии в Ливию, этим руководит Турция, с этим и связано нахождение турецких солдат [в Ливии], там же был и турецкий спецназ. Конечно, все это требует определенной проверки, каждый будет по-своему трактовать эту информацию. Я имею в виду Турцию и другие западные государства. Сегодня мы видим, что прокси-войска, которые созданы Турцией, которым покровительствуют в Идлибской зоне деэскалации, <...> перебрасываются в Ливию для решения тех же задач», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что закономерным вмешательством Турции в дела Ливии стали очередные потери среди военного контингента. Он предположил, что Анкара может преподнести случившееся как столкновение с террористами, а значит, попробует использовать это для усиления своего присутствия в Ливии.