В Москве изменили схему диагностики коронавируса

Москва, 23 марта. Власти изменили методику диагностики коронавируса в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По новым правилам, анализы для подтверждения диагноза не будут направлять в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, указал НСН. Диагноз COVID-19 официально будет ставиться после анализа пробы на заболевание, который будет делаться в одной из федеральных или городских лабораторий столицы.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что все люди, у которых после первой пробы будет выявлен коронавирус, получат необходимою медицинскую помощь.

Ранее стало известно о 71 новом случае заражения инфекцией в России за сутки. Таким образом число зараженных на территории России составило 438 человек, сообщила «Газета.ру».

Премьер-министр Росси Михаил Мишустин заявил, что введенные в связи с распространением по миру коронавирусной инфекции позволили РФ выиграть время, указал Infox.ru. По его словам, это позволяет врачам лучше подготовиться на случай, если вирус станет быстрее распространяться.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань. Пекин обвинил в случившемся Вашингтон. При этом некоторые эксперты утверждают, что вирус был создан в американской лаборатории пять лет назад.