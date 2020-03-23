Названа новая причина высокой смертности населения Италии от коронавируса

Рим, 23 марта. Причина высокой смертности от коронавируса в Италии кроется в демографических особенностях страны, в которой большую часть населения составляет старшее поколение, а также в системе тестирования, предполагающей проверку пациентов только с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Количество летальных исходов от инфекции в Италии превысило аналогичный показатель в Китае, а также в Иране и Южной Корее в совокупности.

Смертность в Италии достигает 9%, а в отдельных ее регионах может быть и выше, как, например, в северной области Ломбардия (доходит до 12%). При этом средняя летальность в КНР составляет 3,8%. Более высокий показатель зафиксирован только в Ухани (5,8%), в остальных районах Китая — 0,7%.

В газете полагают, что эти цифры не отражают реальных масштабов заражения, поскольку с развитием пандемии Италия изменила стратегию тестирования.

В СМИ отмечают, что при первых случаях инфицирования, когда в Ломбардии была выявлена локальная вспышка, на коронавирус проверяли всех контактировавших с зараженным, однако впоследствии из-за увеличения числа носителей вируса и нехватки материалов и персонала было решено тестировать только тех, кто имеет явные и достаточно тяжелые симптомы.

Журналисты также считают, что множественные летальные исходы могут не отражать фактическую смертность от коронавируса, поскольку частично могут свидетельствовать об общем неудовлетворительном состоянии легких у населения.

По их мнению, речь может идти о неблагоприятной экологической обстановке, которая в последние годы наблюдается в крупных городах на севере страны, где значительно превышались показатели допустимого содержания вредных частиц в атмосфере.

Кроме того, пагубным фактором может являться и курение: по наблюдениям экспертов, наиболее «тяжелые» пациенты часто оказываются курильщиками.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, отмечает радио Sputnik. Недавно по числу жертв инфекции страна опередила Китай. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения и более 5,4 тысячи смертей.