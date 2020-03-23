Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по конституции из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Решения о переносе общероссийского голосования по поправкам в конституцию, запланированного на 22 апреля, не принимались. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее СМИ сообщили, что дату голосования могут перенести на июнь из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству опроверг эти данные.

«Никаких решений о переносе нет. Меры (по борьбе с коронавирусом. — Прим. ФАН), которые принимает правительство и московские власти, эффективны», — подчеркнул сенатор.

Клишаса спросили, какие нормативно-правовые документы придется принять в случае, если дату голосования все же перенесут. По его словам, потребуется только новый указ президента о назначении новых сроков.

«Только указ, больше ничего не придется делать», — указал он.

Как напоминает Infox.ru, по последним данным, в России выявлены 438 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Власти оперативно приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания по территории страны. В частности, было приостановлено авиасообщение со всеми странами, введен режим повышенной готовности во всех 85 субъектах.

НСН добавляет, что президент РФ Владимир Путин ранее допустил перенос голосования по поправкам в основной закон страны или возможность его дистанционного проведения, если того потребует ситуация с коронавирусом.