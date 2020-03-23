Сосо Павлиашвили, Митя Фомин и IOWA споют для пользователей «Одноклассников»

Москва, 23 марта. Известные российские музыканты дадут онлайн-концерт для пользователей социальной сети «Одноклассники», сообщили в пресс-службе ОК.

Пользователи услышат песни IOWA, BURITO, группа «Сурганова и Оркестр». Серия концертов «Музыка в OK Live» стартовала 20 марта и продлится до конца апреля. Уже выступили Гоша Куценко, Нюша, Наргиз, Шура Кузнецова.

Во время прямого эфира исполнители могут ответить на вопросы поклонников, которые они оставят в комментариях. Это более тесная форма общения со зрителем.

Вечером 25 марта марафон онлайн-выступлений продолжит Сосо Павлиашвили, 26 марта состоится концерт группы «КВАТРО». В пятницу поклонников порадует Митя Фомин.

1 апреля группа BURITO даст концерт Unplugged BURITO, а 2 апреля группа «Сурганова и Оркестр» устроит «квартирник» в прямом эфире. Трансляции концертов доступны также в приложениях на iOS и Android.

Как сообщили в пресс-службе ОК, с 20 марта на платформе можно послушать классическую музыку в исполнении музыкантов Московской филармонии. Также заработали онлайн-экскурсии по экспозициям российских музеев, закрывшихся на карантин. Среди них Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде меняют сетку вещания, будут больше показывать развлекательного и познавательного контента. Жителям региона покажут запись концерта Михаила Турецкого.