Сирия, 23 марта. Власти САР распорядились о закрытии границы с Ливаном. Неизвестный напал на курдского боевика с ножом в Дейр-эз-Зоре. Три человека пострадали в результате детонации заминированного автомобиля в городе Аль-Баб в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: распорядились о закрытии границы с Ливаном и погранперехода «Кассаб» на севере Латакии.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве курдского боевика в деревне Баршам в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо.

«Харакят аль-Интикам аль-Исламия»: угрожает нападениями на турецкие подразделения и правительственные войска.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что сирийское правительство распорядилось о закрытии границы с Ливанской Республикой после выявления первого случая заболевания коронавирусом. По предварительным данным, въехать на территорию САР не смогут даже сирийские граждане. О первом заболевшем в стране незадолго до этого объявил министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи.

В то же время Министерство внутренних дел Сирии также сообщило о приостановке движения через пограничный переход «Кассаб», располагающийся на границе между турецкой провинцией Хатай и сирийской Латакией. Ограничение вступило в силу сегодня в 12.00.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв в зоне контроля поддерживаемых Турцией формирований к северо-востоку от Алеппо. Детонировало СВУ, заложенное в автомобиле, в городе Аль-Баб. Жертвами инцидента стали три человека — мужчина и двое его сыновей. О степени тяжести полученных ими травм пока ничего неизвестно. Видеозапись с места событий была опубликована Twitter-каналом (mohmad_rasheed). В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в подконтрольных союзникам Анкары районах.

Группировка «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» («Движение исламского возмездия»), о формировании которой стало известно в прошлом году, опубликовала видеозаявление, сообщив о намерении расправиться с турецкими силами и их союзниками, оккупирующими территории САР. При этом радикалы также заявили о готовности совершать вылазки на позиции Сирийской арабской армии (САА). Организация взяла на себя ответственность за проведение 118 операций в 2019 году, в результате которых, как утверждают члены бандгруппы, были убиты 187 протурецких боевиков, 13 солдат ВС Турции и 24 военнослужащих правительственных сил.

Турецкий военный источник в Twitter (metesohtaoglu) заявляет, что членами «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» являются террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Новое нападение на курдских боевиков произошло в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как сообщает агентство новостей Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестный, предположительно из числа террористов «Исламского государства», напал с ножом на одного из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в деревне Баршам. Другой курдский боевик застрелил нападавшего.

Интернет-портал Halab Today TV сообщил о введении ограничений на переход сирийцев из районов, оккупированных «демократическими силами», в зону контроля Сирийской арабской армии (САА). Подобные меры были приняты для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал Сирийского арабского Красного полумесяца (SYRedCrescent) сообщил о проведении гуманитарной акции в Даръа. Гумконвой прибыл в город Даиль севернее административного центра провинции. По данным организации, среди жителей населенного пункта были распределены восемь тысяч наборов с продовольствием и восемь тысяч мешков с мукой. Напомним, Даиль был полностью зачищен от террористов летом 2018 года в ходе операции «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.