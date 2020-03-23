Дандыкин рассказал, почему Шойгу усиливает Тихоокеанский флот атомными подлодками «Борей»

Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу решило перебросить на Дальний Восток новые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей». Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что на военно-морской базе формируется объединение атомных сил подводного Тихоокеанского флота.

Как сообщается, в распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ) поступит пять подлодок. Один из ракетоносцев, находящихся на стадии строительства, также отправится на Дальний Восток. Предполагается, что Минобороны России восстановит дальневосточный подводный ядерный арсенал, утраченный в 1990-х.

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин прокомментировал такое решение российского военного ведомства.

«Там [на российской базе Тихоокеанского флота] это будет первый серийный крейсер проекта «Борей». Другие крейсера также отправят на базу в Вилючинск — «Александр Третий» и «Генералиссимус Суворов». Сейчас на базе находятся два подводных атомных крейсера — «Александр Невский» и «Мономах». Они составляют основное ядро наших морских ядерных сил, — рассказал Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей. — У нас такое распределение, что на Северном флоте и на Тихом океане [находятся] базы подводных лодок, которые имеют непосредственный выход в океан. Это единственное место, откуда до Америки рукой подать».

Сейчас уделяется внимание не только базированию крейсеров типа «Борей», но и направлению на базу Тихоокеанского флота подводных многоцелевых лодок проекта «Ясень-М», говорит собеседник ФАН.

«Две лодки уйдут в этом году. Они необходимы для борьбы с авианосцами. Ударная сила будет насыщаться на Камчатке и это будет происходить в ближайшее время. Одна из лодок этого типа уйдет на Тихоокеанский флот», — сообщил военный эксперт.

На базе российского флота на Дальнем Востоке формируется консолидация надводных и подводных сил России, поясняет капитан 1-го ранга.

«Само по себе размещение на этой базе стратегов, как называют моряки «Бореев», предполагает, что они должны защищаться надводными силами и подводными лодками. Объединение тихоокеанских атомных сил подводного флота предполагает размещение разнородных сил — это стратеги и многоцелевые подводные лодки, которые имеют задачу нанесения удара по кораблям противника. Здесь задача решается комплексно», — объяснил Дандыкин.

При этом собеседник ФАН обращает внимание, что ранее Тихоокеанский флот был не в лучшем техническом состоянии.

«Несколько лет назад оснащение Тихоокеанского флота новым оружием отставало от того же Черноморского или Северного. Сейчас эта задача решается ударными темпами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в составе Тихоокеанского флота будут сформированы две новые противолодочные ударные группы. Уточняется, что в число целей нового подразделения будет входить защита морских коммуникаций, патруль закрепленной за ними зоны, демонстрация флага Российской Федерации, изучение отдаленных от места базирования флота районов и поиск подлодок вероятного противника. В свою очередь, Василий Дандыкин объяснил задачи новых противолодочных ударных групп на Тихоокеанском флоте.