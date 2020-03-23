LIVE: Готовы ли мы к дистанционному обучению?

Из-за карантина закрываются школы и вузы в Москве и некоторые образовательные учреждения в других регионах страны. Учебные заведения перестраиваются под новый принцип работы, вводя дистанционное обучение. Готовы ли к этому преподаватели и учителя, школьники и студенты? Хватает ли материально-технической базы? Не помешает ли карантин в школах качественно подготовиться к ЕГЭ? Как учиться студентам иностранцам при закрытых границах?