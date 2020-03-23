Глава Минздрава Украины назвал соотечественников старше 65 лет «трупами»

Киев, 23 марта. Глава Минздрава Украины Илья Емец сравнил сограждан старше 65 с «трупами».

Неудачное сравнение проскользнуло, когда министр говорил о распространении коронавирусной инфекции в стране и обращался к бизнесу с призывом принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов.

«Мы же знаем статистику — сколько у нас людей старше 65 лет. <…> Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — объяснился он.

На посту главы Минздрава Емец находится с 4 марта, однако он и ранее был министром здравоохранения — во время президентства Виктора Януковича.

По последним данным, на Украине зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусом, три летальных исхода от инфекции и один выздоровевший пациент.

Государственные власти с 12 марта ввели в стране карантин, он будет действовать до 3 апреля. Во всех учебных заведениях страны приостановлены занятия, действует запрет на массовые мероприятия. В Киеве закрыт метрополитен, а на других видах общественного транспорта разрешено единовременно перевозить не более десяти пассажиров, которые обязательно должны быть в масках.

Закрытие метро привело к транспортному коллапсу — на остановках скапливаются огромные очереди, люди перекрывают дороги, саботируя введенные запреты. Из-за ограничения движения многие врачи и другие медработники не могут добраться до места работы, так как проживают в отдаленных районах.