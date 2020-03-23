Дробыш предупредил о печальных последствиях «коронавирусного» простоя шоу-бизнеса

Москва, 23 марта. Продюсер Виктор Дробыш рассказал о последствиях вынужденного безделья артистов из-за пандемии коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции.

По его словам, пока многие из них воспринимают этот вынужденный «коронавирусный» отпуск спокойно, радуются возможности отдохнуть, наконец побыть дома с семьей: «Пока все в кайф». Но, конечно, долго так продолжаться не может. Затянувшийся простой тяжело переживать эмоционально. К тому же это бьет по карману артистов и их продюсеров. Особенно большие убытки несут прокатчики, работающие с иностранными артистами. Границы закрыты, введены ограничения на въезд, в таких условиях вести бизнес становится очень непросто.

«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», — сказал он в комментарии изданию «Вечерняя Москва».

По словам Дробыша, если этот «перерыв» затянется на несколько месяцев, «будет печально».

Среди вынужденно неработающих подопечных Дробыша — певица Наргиз, Николай Носков, Стас Пьеха, певица Слава.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, отметил, что с «организационными проблемами» из-за пандемии COVID-19 столкнулись и в других странах, а не только в России.

«Это стало проблемой всего мира. Это не «неприятности шоу-бизнеса» — это меры выживания. Отмена концертов — это не самое плохое. Предприятия закрываются!» — посетовал он.

К слову, многие артисты быстро сориентировались в новых условиях и наладили продажу дизайнерских масок и антисептиков. В частности, продажей масок занимаются Кети Тапурия, Яна Рудковская, Тина Канделаки. Дезинфицирующие гели для рук продает супруга Тимати Анастасия Решетова.

Многих пользователей соцсетей это возмутило. По мнению юзеров, звезды просто наживаются на пандемии. Врачи, в свою очередь, предупреждают, что толку от дизайнерских масок мало. Они не могут защитить от коронавируса. Единственный их плюс — возможность поднять себе настроение.