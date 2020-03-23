Бжания рассказал, что боевики «Имарат Кавказ» планировали два теракта в Сочи накануне ОИ

Москва, 23 марта. Члены террористической группировки «Имарат Кавказ»1 (запрещена в России) готовили в Сочи два теракта накануне Олимпийских игр, сообщил лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания.

Бжания сообщил в беседе с РИА Новости, что спецслужбы России и Абхазии предотвратили два теракта, которые планировали совершить боевики, чтобы сорвать проведение Олимпийских игр в Сочи. По его словам, первый теракт должен был состояться около городской администрации примерно за полгода-год до Олимпийских игр, второй — 8 февраля 2014 года в Медиацентре Игр. По замыслу террористов, их действия привели бы к срыву международных соревнований.

«Наши недруги по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали: мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, а и своих граждан тоже. Понимаете цену вопроса?» — указал Бжания.

Боевики были задержаны, среди них оказались граждане России, Абхазии и Турции. У террористов было изъято огромное количество оружия, отметил Бжания, который в 2010-2014 годах был председателем Службы госбезопасности республики Абхазия.

1 Организация запрещена на территории РФ.