Ходорковский собрался расчленить Россию под видом построения «национального государства»

Беглый олигарх Михаил Ходорковский хочет раздробить и ослабить Россию, организовав в стране «кровавую революцию» и лишив государство части территории. К такому выводу пришел журналист Григорий Игнатов, проанализировавший «Десять политических заповедей России XXI века», составленных осужденным экс-главой ЮКОСа.

Напомним, ранее беглый олигарх представил свою книгу под названием «Новая Россия, или Гардарика (Страна городов). Десять политических заповедей России XXI века». Как отмечает Игнатов, написав эти так называемые «заповеди», Ходорковский примерил на себя роль бога и возомнил себя мессией. При этом, по словам журналиста, беглый олигарх «оказался так глуп, что раскрыл свои карты и поделился планами уничтожения России».

«Внутри — дикая каша из противоречивых концепций, сомнительных фактов и логических подтасовок», — написал Игнатов о книге.

В своем материале журналист приводит выдержки из «труда» бывшего главы ЮКОСа, при этом Игнатов отмечает, что при прочтении этого текста постепенно «становится страшно». Особенно пугает тот факт, что «заповеди» написаны не «фриком из соцсетей», а человеком, который обладает внушительными финансовыми и медийными ресурсами и вхож в кабинеты глав западных спецслужб.

В первой главе Ходорковский сообщает, что хочет расчленить Россию под видом построения «национального государства».

«Людям надо дать <…> реальную возможность принять осознанное и основанное на всесторонней информированности решение: готовы ли они жить в едином государстве по правилам, установленным общей конституцией, или же они захотят дальше делать свою историю самостоятельно, принимая на себя все связанные с этим выгоды и тяготы», — пишет одиозный олигарх.

Этими словами Ходорковский не просто заявляет о планах «отпустить», например, якутов и бурятов, но намекает жителям республик, что им самим будет лучше «уносить ноги», поскольку «для России важно добавить в философию мультикультурализма принцип культурной интеграции, позволяющий гармонизировать отношения этносов и конфессий на базе их гибкой включенности в общее пространство русской культуры». Таким образом, по Ходорковскому, этнические группы будут включаться в пространство русской культуры без их желания. Кроме того, осужденный олигарх тут же успокаивает читателей, которые наверняка обеспокоены потерями Россией значительных территорий в случае отделения республик, и пишет, что земли — это не главное.

Но и этого Ходорковскому оказалось мало. Он предложил продолжить дробление страны и превратить Российскую Федерацию в «Гардарику» (норманнское название Руси, которое можно перевести как «страна городов»). Беглый олигарх считает необходимым «децентрализировать власть».

«В идеале основу государственного устройства России должен составить политический союз городов-мегаполисов», — пишет экс-глава ЮКОСа.

Здесь, опять же, Ходорковский подчеркивает, что Россию нужно децентрализовать «искусственным путем» и с «большими усилиями», то есть даже без желания жителей страны.

По словам Игнатова, максимально урезанная, ослабленная и раздробленная страна — это и есть та самая «Россия будущего» по Ходорковскому. Также в статье для издания «Журналистская правда» автор отмечает, что навязывать свои нововведения беглый олигарх собирается далеко не мирными методами, а «кроваво, хаотично и через революцию».