Орлова разозлила подписчиков снимком из душа и «утиными» губами

Москва, 23 марта. Известная эстрадная певица и актриса Ольга Орлова решила отвлечься от карантина и довольно откровенным снимком напомнила о праздновании Всемирного дня воды. Однако далеко не все подписчики оценили ее пост.

Всемирный день воды был объявлен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, его традиционно отмечают 22 марта.

«Вода — это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня как никогда мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках», — написала певица.

Обнаженное фото вызвало недоумение и даже раздражение у некоторых подписчиков актрисы. Многие выразили мнение, что такие откровенные снимки неуместны. Разозленные интернет-пользователи констатировали, что после фото в душе должен появиться кадр и возле туалета.

«В чем прикол делать фото в душе?! На туалете почему не сфоткаетесь?» — возмутилась na_styo_na_.

«Бред! Кому интересно — вы в душе? Неудачное фото! Губы жуткие, как у утки!» — раскритиковала pokhodenkoirina.

«Теперь осталось фото с унитаза», — добавил dimonskyi777mmm.

«Когда же у тебя мужчина появится? Не выкладывай такие фото, если не хочешь показаться уязвимой», — высказалась _tayloranna_7.

«Каждому по уму и по способностям», — констатировала irinaradchinskaia.

Примечательно, что снимок актрисы Евгении Лозы в душе был положительно встречен поклонниками. Девушка заметила, что на фоне распространения коронавирусной инфекции дезинфекция прежде всего. Многие комментаторы с одобрением восприняли посыл звезды и отметили, что Лоза прекрасна «даже в душе».