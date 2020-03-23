Собчак назвала Богомолова своим «первым и единственным мужчиной»

Москва, 23 марта. Известная российская телеведущая Ксения Собчак решила публично признаться в чувствах мужу — режиссеру Константину Богомолову. Собчак выложила в Instagram фото своего мужа режиссера Константина Богомолова.

«Мой первый и единственный мужчина! После обнуления», — обратилась к нынешнему супругу Ксения.

При этом пользователи сомневаются в том, что Богомолов будет для Собчак последним мужчиной.

«Ну не последний, точно», — написал rubshtein_alex. «Тогда всегда будет первый, каждый новый, обнуляется!» — добавила kalashnikova1108. «Обнулите мне ипотеку», — пошутила tanyasol777. «Главное, чтобы он остался с вами до конца!» — написала assenoritaa.

При этом ранее светкая львица была замужем за Максимом Витторганом.

В марте Ксения Собчак показала, чем кормит своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Звезда призналась, что готовить ужин дома — это на нее не похоже. 38-летняя звезда показала поклонникам блюда, которые она приготовила для своего супруга. На кадрах сковородки с гречей и пожаренной курицей, а также овощной салат.

Также в марте Собчак опубликовала интимное видео в Instagram. «Блондинка в шоколаде» показала, как ее супруг режиссер Константин Богомолов ласкает ее грудь прямо в ресторане. На видео рука Богомолова медленно расстегивает верхние пуговицы платья или рубашки Собчак и отодвигает ткань, демонстрируя грудь телеведущей в полупрозрачном бюстгальтере. В этот момент светская львица жалуется на отсутствие в ресторане морских ежей в пятничный вечер. Режиссер начинает поглаживать прелести своей супруги.

Ранее Богомолов рассказал, что чувствует себя счастливым, поскольку живет с любимым человеком, передавала «Газета.ру». Не скрывая эмоций, он признался в любви своей супруге, от которой он «не может оторваться».