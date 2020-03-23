Ким Кардашьян показала видео мучительного надевания латексного костюма

Москва, 23 марта. Телезвезда и модель Ким Кардашьян показала мучительный процесс надевания латексного костюма от французского дома высокой моды Balmain.

Кардашьян в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографии в наряде от французской марки коллекции осень-зима 2020/21, которые вызвали бурную реакцию многомиллионной армии поклонников. Звезда предстала в латексном костюме шоколадного цвета, идеально сидящем на фигуре, поверх которого звезда надела удлиненный жакет с перчатками и широкими плечами в стиле 90-х. Дополнила образ телезвезда массивными золотыми сережками.

На просторах Интернета уже появилось видео, как 39-летняя знаменитость облачалась в модный наряд. Как оказалось, влезть в необычный костюм далось ей непросто — ей помогали несколько ассистентов.

«Блин, у меня вся кожа болит! – кричит звезда в видео реалити-шоу «Семейство Кардашьян». — Ой, моя попа! Я сейчас умру! Чертова неделя моды!»

На заднем плане сестра Ким Кортни Кардашьян предупредила родственницу, что она не сможет ходить в этом костюме в туалет: «Придется терпеть до вечера». После слов сестры 39-летняя Кардашьян меняется в лице.

Тем не менее Ким все же смогла натянуть на себя латексный костюм и прогуляться по улицам Парижа.