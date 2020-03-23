Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского самолет для эвакуации на родину

Санто-Доминго, 23 марта. Украинцы, застрявшие в Доминикане из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, требуют от президента страны Владимира Зеленского эвакуации на родину президентским бортом. Соответствующее обращение к государственному лидеру они опубликовали в Instagram.

«Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт. Вот уже несколько дней мы не знаем, что нам делать, и как нам вернуться домой», — заявил один из авторов обращения, одетый в вышиванку.

Мужчина возмутился, что президент Украины по-прежнему не отреагировал на ситуацию с гражданами за океаном, но при этом отправил личный самолет за соотечественниками в Вену, находящуюся в двух часах полета от Львова.

По словам путешественника, в Доминикане продолжают оставаться 129 украинцев, среди которых есть граждане с детьми. При этом никто из туристов «не имеет ни малейшей информации».

Украинец напомнил, что в начале своего президентства Зеленский обещал сделать все госимущество Украины доступным для народа.

«Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой», — предложил он.

Из-за угрозы коронавируса Доминикана закрыла авиасообщение с десятками стран. Утром 19 марта в стране начал действовать 15-дневный режим ЧС — закрылись все границы, введен комендантский час. Государственные власти позволяют лишь принимать самолеты для эвакуации иностранцев, а также допускают грузовые и топливные суда.

Ранее в России, в Прикамье, были зафиксированы несколько случаев коронавируса у туристов, которые вернулись в страну после отдыха в этой жаркой стране, напоминает Kp.ru.