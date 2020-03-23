Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 23 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 201 (+62) | смертей: 17 (+2) | выздоровлений: 65 (+9)]

В правительстве рассматривают возможность ввода армейских подразделений в города в рамках поддержания карантина.

Египет [заражений: 327 (+33) | смертей: 14 (+4) | выздоровлений: 56 (+29)]

Ас-Сиси заявил, что если борьба с коронавирусом не будет организована надлежащим образом, то количество заражённых в стране может достичь тысяч.

От коронавируса скончался генерал-майор Халед Шалтут, начальник штаба в водном управлении инженерных войск, — он был в составе опергруппы по борьбе с распространением коронавируса. Помимо Шалтута, в армии Египта зафиксировано 15 случаев заражения высокопоставленных офицеров.

Ливия [заражений: 0]

В Китае рассматривают запрос Триполи на оказание помощи в борьбе с коронавирусом.

В ПНС приостановлены встречи и заседания.

Марокко [заражений: 109 (+13) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 3 (+2)]

В рамках борьбы с коронавирусом приостановлена печать периодических изданий.

В правительстве представили первый проект закона о введении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, согласно которому предполагается наказывать штрафами нарушителей арестом на срок от 1 до 3 месяцев и штрафом в размере от 30 до 130 долларов.

Тунис [заражений: 75 (+15) | смертей: 3 (+2) | выздоровлений: 0]

Власти Туниса заявили о существовании четырёх очагов распространения коронавирусной инфекции в провинциях Арьяна, Меденин и Тунис.

23 марта Тунис представит в ООН новый проект резолюции по борьбе с пандемией коронавируса. Заседание Совбеза ООН стоит по инициативе тунисской стороны.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 334 (+2) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 149 (+49)]

Скончалась 51-летняя гражданка Бахрейна с хроническими заболеваниями — она вернулась из Ирана.

Судебные заседания в Бахрейне будут проводиться по видеоконференцсвязи.

Израиль [заражений: 1071 (+188) | смертей: 1 | выздоровлений: 37 (+1)]

Ортодоксы набросились на полицейских в Меа-Шеарим, не давая закрывать магазины.

Арест счетов должников и банкротов временно запрещен.

Иордания [заражений: 112 (+13) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Группа врачей запустила инициативу по предоставлению бесплатных медицинских услуг нуждающимся на дому в рамках национальной кампании «Оставайтесь дома».

Ирак [заражений: 233 (+20) | смертей: 20 (+3) | выздоровлений: 57 (+7)]

Развёрнуты две новые лаборатории по тестированию анализов на наличие коронавируса в Наджафе и Басре — до этого была лишь одна в Багдаде.

Йемен [заражений: 0]

Минздрав правительства, находящегося в Сане, вместе с представителями ВОЗ опровергли зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории Йемена.

Катар [заражений: 494 (+13) | смертей: 0 | выздоровлений: 33 (+16)]

Катарский центр культурных и благотворительных мероприятий выделил десять единиц транспорта для медицинских служб в рамках борьбы с коронавирусом.

Кувейт [заражений: 188 (+12) | смертей: 0 | выздоровлений: 30]

В ряде супермаркетов ввели ограничения на посетителей — одновременно в помещении разрешено находиться не более, чем 50 покупателям.

Ливан [заражений: 248 (+18) | смертей: 4 | выздоровлений: 8 (+5)]

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 153 | смертей: 2 | выздоровлений: 38]

Объявлено о полном закрытии всех торговых центров, приостановлены все пассажирские прямые и транзитные рейсы. В правительстве призвали граждан выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

25-ый розыгрыш мировых скачек Dubai World Cup 2020 перенесён на следующий год.

Emirates Loto объявили о старте еженедельного розыгрыша 9.5 млн долларов (35 млн дирхам).

Оман [заражений: 55 (+3) | смертей: 0 | выздоровлений: 17 (+4)]

В стране запретили групповые собрания. Всем организациям предписано сократить число сотрудников до 30%.

Палестина [заражений: 60 (+6) | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

Жителей Сектора Газа и Западного берега реки Иордан просят не выходить из дома и соблюдать запрет на передвижение, который будет действовать две недели.

Сектор Газы получит 150 миллионов долларов от властей Катара на борьбу с коронавирусом.

Саудовская Аравия [заражений: 511 (+119) | смертей: 0 | выздоровлений: 17 (+1)]

Король Салман постановил ввести комендантский час с 19.00 до 06.00 на три недели, начиная с 23 марта.

Сирия [заражений: 1 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

В Сирии официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заражённая девушка приехала из Великобритании через Ливан. Сейчас она изолирована.

Власти Сирии заявили о закрытии всех погранпереходов с Ливаном.

С 6 утра 23 марта в городе Камышлы на северо-востоке Сирии вводится запрет на выход из дома.

На подконтрольных официальному Дамаску территориях объявлено об «активации» 13 статьи закона №7 от 2007 года «О предотвращении распространения болезней». Теперь лиц, которые укрывают инфицированных, намеренно заражают остальных или не соблюдают предписанные правительством меры по недопущению распространению инфекции, ждёт заключение под стражу на срок от полугода до 3 лет и штраф в размере от 50 до 500 тысяч сирийских лир.

Турция [заражений: 1256 (+309) | смертей: 30 (+9) | выздоровлений: 0]

Turkish Airlines приостановили все международные рейсы с 27 марта, за исключением рейсом Гонконг, Москву, Эфиопию, Нью-Йорк и Вашингтон.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 40 (+6) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 0]

На сегодняшний день проведено всего лишь 400 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

В ООН назвали коронавирус «новым фронтом» для Афганистана.

Китайский миллиардер и со-основатель сервиса Alibaba Джек Ма заявил, что пожертвует средства для борьбы с коронавирусом ряду стран, в том числе и Афганистану.

Иран [заражений: 21638 (+1028) | смертей: 1685 (+129) | выздоровлений: 7913 (+278)]

В остане Лурестан произошло два бунта в двух тюрьмах — в Хорремабаде сбежало 23 узника, один убит при побеге. В другой тюрьме при попытке побега один заключённый был убит, ещё один — ранен. Минюст Ирана заявил, что заключённые, осуждённые за хищения в крупном размере, вооружённые ограбления, насилие, убийство и приравненные к ним по тяжести статьи, выпущены на свободу не будут, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Пакистан [заражений: 799 (+69) | смертей: 6 (+3) | выздоровлений: 13]

Президент Пакистана Имран Хан призвал Трампа снять санкции с Ирана.

В Синде объявлен полный карантин, гражданам запрещено выходить на улицы. В Исламабаде сохраняют работу заправки, аптеки и продуктовые магазины. Ресторанам и кафе запрещено принимать посетителей, но разрешено продавать блюда на вынос.

В МВД запросили помощи у армии для поддержки усилий муниципалитетов по борьбе с коронавирусом.