Троянова откровенно рассказала об алкоголизме и трагической смерти сына

Москва, 23 марта. Известная актриса театра и кино, телеведущая Яна Троянова откровенно рассказала о том, как справилась с алкоголизмом. К крепким напиткам она пристрастилась после трагической смерти сына.

Николай погиб девять лет назад, тогда ему было всего 20 лет. СМИ писали, что молодой человек после окончания школы не учился и не работал, а стал употреблять запрещенные вещества.

Троянова тяжело переживала смерть ребенка. Об этом она рассказала в беседе с рэпером Птахой в программе «Последний герой». Музыкант признался, что год назад зависел от наркотиков, а актриса в ответ поделилась опытом, как поборола свою пагубную привычку.

«Алкоголизм — это на самом деле смертельный диагноз, гибнет огромное количество молодежи. Я почти всех друзей перехоронила и сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была вообще… Пробила его», — рассказала Троянова.

Актриса добавила, что не употребляет алкоголь уже на протяжении семи лет.

Пережить потерю сына Трояновой помогла работа. Всего через полгода после трагедии она приступила к съемкам фильма «Кококо». Троянова не раз признавалась, что огромную поддержку ей оказали тогда коллега Анна Михалкова и муж Василий Сигарев.

«После гибели сына я тоже не хотела жить», — призналась она.

Напомним, что не так давно известная актриса Виктория Исакова впервые откровенно рассказала о том, как они с супругом Юрием Морозом потеряли ребенка. Артистка долгое время скрывала подробности произошедшей в семье трагедии, но в интервью Ирине Шихман призналась, что смерть трехмесячной девочки в 2003 году оставила неизгладимый след на ее семье.