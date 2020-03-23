Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием

Варшава, 23 марта. Звезда советского кино и фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием. Сама актриса отказывается раскрывать подробности, касающиеся ее диагноза.

Сейчас Брыльска редко дает интервью, однако ранее в одной из бесед с журналистами она все же призналась, что больше всего мечтает о здоровье. 78-летней женщине пришлось нанять сиделку, поскольку актриса страдает от радикулита. Однако ходят слухи, что это не единственная проблема Брыльски — СМИ пишут, что уже несколько лет актриса борется с онкологическим заболеванием, а именно — с раком языка. Журналисты попытались узнать у звезды советского кино, действительно ли она страдает от тяжелой болезни.

«Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — рассказала Брыльска изданию StarHit.

Сейчас актриса проживает в Варшаве, однако большую часть времени она проводит на даче, расположенной в часе езды от города. Брыльска стирается беречь себя и не выходить из дома, в том числе и из-за эпидемии коронавируса. К ней часто приезжает сын, чтобы помочь по хозяйству. Также 33-летний Людвиг иногда привозит своих сыновей, чтобы они подышали чистым воздухом. Брыльска призналась, что ей очень нравится сельская жизнь.

«Здесь я не крашусь и хожу как хиппи. Мне большего не надо», — подытожила актриса.

Ранее россияне назвал «Иронию судьбы, или С легким паром!» своей любимой новогодней кинокартиной всех времен. Также в тройку лидеров вошли «Карнавальная ночь» и «Один дома».