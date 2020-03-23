Россиян, контактировавших с больными COVID-19, будут отслеживать по мобильным телефонам

Москва, 23 марта. Минкомсвязи РФ в ближайшие дни должно создать систему отслеживания россиян, контактировавших с больными коронавирусом. Поручение об этом отдал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Уточняется, что данная система будет создана на основе сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного человека. Помимо этого, будет предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, зараженным COVID-19. Целью такого информирование является предупреждение о необходимости самоизоляции и обращения к врачу. Помимо этого, сведения о россиянах, контактировавших с больными, будут направляться в оперативные штабы, действующие в регионах страны. Выполнить данное поручение Минкомсвязи должно до пятницы, 27 марта.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом, 71 человек выздоровел. Летальных исходов заражения не произошло. Врачи призывают граждан быть внимательными к своему здоровью в период пандемии. Избегать личных контактов, тщательно мыть руки и в случае появления симптомов ОРВИ обращаться за помощью.

В группе особого риска находятся пожилые люди. В связи с этим власти просят их по возможности сократить прогулки, походы в магазин. При необходимости купить продукты или лекарства граждане могут обратиться к волонтерам.

Для этого можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 проекта МыВместе2020РФ. Вся актуальная информация о COVID-19 есть также на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора.