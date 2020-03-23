Онищенко призвал отказаться от шельмования врачей на фоне борьбы с коронавирусом

Депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко ответил на обвинения в якобы «попустительстве» тем, кто нарушает карантин по коронавирусу. По мнению Онищенко, в нынешней непростой ситуации не стоит публично шельмовать врачей, делая их крайними и выставляя к «столбу позора».

Ранее обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис упрекнула Онищенко в заступничестве за главного инфекциониста Ставропольского края, профессора Ирину Санникову, которая заразилась в Испании коронавирусом, однако по возвращении пренебрегла необходимыми карантинными мероприятиями.

Не отрицая необходимости соблюдения всех карантинных предписаний, Геннадий Онищенко не согласился с претензиями, которые ему были предъявлены в статье. Свой ответ он сформулировал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Дайте врачам спокойно работать! Колонка Геннадия Онищенко

Опубликованное в уважаемом издании рассуждение вызывает недоумение. Некоторые положения статьи буквально поражают примитивизмом и непониманием как автором, так и, похоже, некоторыми представителями властей, на которых она ссылается, эпидемиологии заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

На сегодня мы уже достаточно хорошо изучили параметры этого заболевания: это воздушно-капельная инфекция, которая в подавляющем большинстве случаев (до 90%) протекает либо в легкой форме, либо в форме заболевания средней тяжести. Основной группой риска является возрастная группа «70+». Именно в этой группе коронавирус ведет себя наиболее агрессивно, со значительным числом трагических последствий.

Позволю себе нескромность и сошлюсь на свой огромный опыт в ликвидации куда более опасных заболеваний на территории нашей страны в самые неблагоприятные периоды. Думаю, мой немалый еще советский опыт дает мне основания делать заключения и выводы о нынешней ситуации с коронавирусом, причем не по формальным, а по содержательным признакам, по сути проблемы.

На мой взгляд, сегодня напрасно делаются попытки запугать население, а также медицинское сообщество с помощью показательных «судов Линча» над врачами. Похоже, неоправданно жесткими мерами, показательной поркой провинившихся кто-то хочет компенсировать недостатки в разъяснительной работе с населением.

Особенно настораживает, когда этой показательной порке подвергают именно врачей, и происходит это в сложный момент, когда уважение к врачебному сообществу должно быть максимально высоким. Еще раз повторю: разбирательства случаев, связанных с медиками, на мой взгляд, должны проходить исключительно внутри врачебного сообщества, а наказание должно быть адекватно содеянному.

Не нужно пригвождать врачей к позорному столбу общественного осуждения, сеять в обществе недоверие к медикам. Это особенно актуально именно сейчас, когда наше общество находится в непростом психологическом состоянии по известным причинам.

На мой взгляд, подобные попытки свидетельствуют о незнании некоторыми журналистами ни эпидемиологии заболевания, о котором они пишут, ни психологического состояния нашего общества на фоне тяжелой борьбы с относительно новой для нас инфекцией.